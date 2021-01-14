WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen çok sayıda kişi uygulamayı silerek benzer uygulamaları indirmeye başladı bile. Ancak bazı kullanıcılar Whatsapp silme işleminin nasıl yapıldığını bilmiyor. İşte sizler için güvenilir ve kısa yoldan Whatsapp hesap kapatma yöntemi...

WHATSAPP HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hesabınızı WhatsApp uygulamasının içinden silebilirsiniz. Hesap silme işleminin geri dönüşü yoktur. Hesabınızı yanlışlıkla silseniz bile bu işlemi geri alamayız.

WHATSAPP HESAP KAPATMA YÖNTEMİ

Hesabınızı silmek için:

Seçenekler'e tıklayın

Ayarlar kısmından Hesap'lara girin

Hesabımı sil’e basın.

Ülke kodunuzu seçin ve telefon numaranızı girin.

SİL’e basın ve hesabınızı silin.

WHATSAPP HESABIMI SİLERSEM NE OLUR?

Hesabınızı sildiğinizde Hesabınız WhatsApp’tan silinir. Telefonunuzdaki sohbet geçmişiniz silinir.

Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.

WhatsApp bilgilerinizin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir.

Bilgilerinizin kopyaları ise 90 günlük süre bittikten sonra da olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullandığımız yedek depolama alanında tutulabilir. Bu süreçte WhatsApp’tan bilgilerinize erişmeniz mümkün değildir.

Bu durum, diğer kullanıcıların sizinle ilişkili sahip oldukları bilgileri etkilemez. Örneğin gönderdiğiniz mesajların kopyaları bu durumdan etkilenmez.

Günlük kayıtları gibi bazı materyallerin kopyalarını veri tabanımızda saklamaya devam edebiliriz.

Ancak bu kayıtlar kişiye özel tanımlayıcılarla ilişkilendirilmez.

Ayrıca bilgilerinizi yasal konular, koşul ihlalleri veya zarar önleme çalışmaları gibi durumlar için saklayabiliriz.

Diğer Facebook Şirketleri ile paylaşılan kişisel bilgileriniz de silinir.