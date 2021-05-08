Gizlilik sözleşme kararı ile tepkilerin odağında olan WhatsApp, sözleşmeyi onaylamaları için kullanıcılara 15 Mayıs'a kadar süre tanımış ve aksi halde hesapların kapatılacağını duyurmuştu. Ancak kişisel verileri riske düşüren sözleşme kullanıcılar tarafından onaylanmak istenmiyor. Peki WhatsApp hesapları 15 Mayıs'tan sonra silinecek mi 2021? WhatsApp sözleşme süresi uzatıldı mı? İşte yanıtı...

WHATSAPP HESAPLARI 15 MAYIS'TAN SONRA SİLİNECEK Mİ 2021?

Gizlilik sözleşmesi kararından ısrar eden WhatsApp çok sayıda kullanıcısını başka haberleşme uygulamalarına kaptırmasının ardından aynı zamanda hisseleri de değer kaybetmeye başladı. Sözleşmeyi onaylamak için tanınan sürenin sonuna gelinmesiyle birlikte, yeni bir gelişme yaşandı. Tepki çeken karar sonrası WhatsApp, geri adım atmak zorunda kaldı. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararından vazgeçtiği öğrenildi ve bu bilgi bir şirket yöneticisi tarafından doğrulandı. WhatsApp hesapları 15 Mayıs'tan sonra silinmeyecek.

Açıklanan son tarih 15 Mayıs'a kadar sözleşmenin onaylanmaması halinde hesapların 120 gün içerisinde silineceği açıklanmıştı. Ancak alınan kararın Türkiye'de geçerli olduğuna dair bir veri yok. Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılar, uygulamayı kullanabilecek. Yeni düzenlemeyi Türkiye'deki kullanıcılar ise kabul etmek zorunda.

WHATSAPP SÖZLEŞME SÜRESİ UZATILDI MI?

Gelen tepkiler sonrasında daha fazla direnemeyen WhatsApp, gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni bir karar aldı. Son tarih olarak gösterilen 15 Mayıs'tan sonra hesapların silinmeyeceği ifade edildi. Ancak sözleşme süresinin uzatılıp uzatılmadığı hakkında net bir bilgi yok. Sözleşmenin onaylanmasının başka bir tarihe ertelendiği hakkında açıklama yapıldı. Belirli aralıklarla sözleşme yeniden kullanıcıların onayına çıkacak.

Hesap silme kararından vazgeçen şirketin, kullanıcıları zor durumda bırakmak istemediği ifade edildi. Gündemdeki iddiaları doğrulayan bir WhatsApp yetkilisi, 15 Mayıs'ta hiçbir hiçbir hesabın silinmeyeceğini ve tüm kullanıcıların 14 Mayıs'ta olduğu gibi uygulamayı kullanmaya devam edebileceklerini duyurdu. Ancak sözleşmelerin kabul edilmesi yönünde kullanıcılara bildirim gönderilmeye devam edilecek.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİNDE NE?

WhatApp'ın güncellenen gizlilik ilkesine göre, diğer Facebook şirketlerinden çift yönlü olarak bilgi alışverişi sağlanacak. Paylaşılan bilgiler arasında; hesap kayıt bilgileri (telefon numaranız), işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, hizmetleri kullanırken diğer kişilerle etkileşim kurma şekliyle ilgili bilgiler, mobil cihaz bilgileri, çerezler, konum bilgileri ve IP adresi yer alıyor.