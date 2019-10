Whatsapp kırma programı nasıl kullanılır 2019? Whatsapp başkasının hesabına nasıl girilir? | Whatsapp çalma | Whatscan nasıl kullanılır?

Whatsapp kırma programı nasıl kullanılır 2019? Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullananlar başkasının hesabına nasıl girebilirim? Başkasının Whatsapp hesabını nasıl kullanabilirim? gibi soruların cevabına ulaşmak için internette arama yapıyor. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta özel mesajlaşmaların yer alabiliyor. Bu da WhatsApp uygulamasında başkasının hesabına girme, Whatsapp mesajlarını okuma ve görebilme yollarının merak edilmesine yol açıyor. Peki Whatsapp kırma programı nasıl kullanılır 2019? Whatsapp başkasının hesabına nasıl girilir? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP KIRMA PROGRAMI NASIL KULLANILIR 2019?

İstediğiniz kişinin WhatsApp'ını kısa sürede ele geçirmenin yolu çok kolay.

BAŞKASININ WHATSAPP HESABI NASIL ELE GEÇİRİLİR?

Dünya genelinde en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android olduğundan bu platformda ücretsiz daha da önemlisi işe yarar WhatsApp hesabı çalma uygulaması merak ediliyor. WhatsWeb For Whatscan adlı uygulama bu iş hazırlanmış etkili bir uygulama. 10 milyondan fazla indirmeye ulaşmasından başarısını tahmin edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz başkasının (sevgililerinin) WhatsApp hesabını ele geçirmek, mesajlarını okumak (ücretsiz), konuşmalarını görmek isteyen kişilerin kullanabileceği en iyi uygulama olan WhatsWeb For Whatscan’in kullanımına geçelim.

Bir WhatsApp hesabını 5 saniyede ele geçirme

WhatsApp hesabını ele geçirmek/çalmak, mesajlarını sürekli takip etmek istediğiniz kişinin cihazından WhatsApp hesabına girip Sohbet Ekranı – Menü altından WhatsApp Web’e giriyorsunuz.

WhatsWeb For Whatscan uygulamasını açıyorsunuz ve çıkan karekodu uygulamaya (WhatsWeb For Whatscan) okutuyorsunuz. Senkronizasyon işlemi başlıyor.

Senkronizasyon tamamlandığında kişinin WhatsApp hesabına tam erişim hakkınız oluyor. WhatsApp kişileri, sohbet listesi, sohbet geçmişi, mesajlar, fotoğraflar ve dosyalar kısacası her şeyi kendi cihazınıza aktarmış oluyorsunuz.

WHATSCAN NASIL KULLANILIR?

Whatsweb for Whatscan uygulaması, birinin whatsapp hesabı bilgilerine erişmek istediğiniz zaman kullanabileceğiniz en pratik uygulamadır. Android ve ios telefonlara ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Whatsapp hesabını ele geçirmek için tek yapmanız gereken QR kodunu okutmak. WhatsWeb For Whatscan ile son derece hızlı bir şekilde sevgilinizin WhatsApp konuşmalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken onun telefonunda WhatsApp uygulamasını açıp sohbet ekranı – menü – WhatsApp Web yolunu izlemek, çıkan karekodu WhatsWeb For Whatscan’e okutmak.

Uygulama sayesinde tek cihaz üzerinde 2 farklı Whatsapp hesabı kullanabiliyorsunuz. WhatsApp kişilerinden sohbet geçmişine, son gönderdiği fotoğraf ve videolardan sohbet listesine her yerden erişme şansınız oluyor

Whatscan uygulamasını android veya ios marketlerden indirerek cihazınıza kurulumu yapın. Whatsapp hesabını ele geçirmek istediğiniz kişinin hangi telefonu kullandığı farketmiyor.

Uygulamayı çalıştırdıktan sonra QR kod tarama ekranına, Whatsapp hesabına erişmek istediğiniz kişinin hesabını okutuyoruz. İşlemi yaptıktan sonra 5-10 saniye içerisinde tüm bilgiler telefonunuza aktarılmış olacaktır.

Uygulamanın nasıl kullanıldığına dair video anlatımı kullanabilirsiniz.

Whatscan uygulaması hakkında sorularınızı, yorum atarak bizlere iletebilirsiniz. Uygulama tüm mobil işletim sistemleri için ücretsiz olarak indirilebilir. Hesap çalma haricinde, tek cihazda birden fazla Whatsapp hesabı açmak ve kullanmak için de uygulamayı kullanabilirsiniz.