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  3. Whatsapp, kullanıcılar tarafından merakla beklenen çoklu destek özelliğini Türkiye'ye getirdi!

Whatsapp, kullanıcılar tarafından merakla beklenen çoklu destek özelliğini Türkiye'ye getirdi!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uzun süredir beklenen çoklu cihaz desteği geçtiğimiz haftalarda test amaçlı olarak bazı bölgelerde kullanıma sunulmuştu. Uygulama geliştiricilerinin yayınladığı son güncellemeyle birlikte Türkiye'deki kullanıcılar da bu özellikten faydalanabilecek.

Whatsapp, kullanıcılar tarafından merakla beklenen çoklu destek özelliğini Türkiye'ye getirdi!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda çoklu cihaz desteğini belirli bölgelerdeki kullanıcılarına sunmuştu. Beta sürecinde olan özellik çoğu kullanıcıya dağıtılmaya başlamıştı. Bugün yayınlanan güncellemeyle birlikte özellik, Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar artık telefonunda  internet bağlantısı bulunmasa da WhatsApp’ı kullanabilecek.

İNTERNET OLMADAN ERİŞİLEMİYORDU

WhatsApp'ta uzun süredir kullanımda olan Whatsapp Web ile, telefonunuz olmadan da uygulamayı kullanmanıza olanak sağlanıyordu. Yeni gelen özellik ise kullanıcıya daha fazla kolaylık sağlıyor. Önceden telefonunuzda internetin  bulunmadığı ya da kapalı olduğu durumlarda bilgisayar üzerinden mesajlara anlık olarak erişim sağlanamıyordu.

Whatsapp, kullanıcılar tarafından merakla beklenen çoklu destek özelliğini Türkiye'ye getirdi!

EŞLEŞTİRME İMKANI TANINDI

WhatsApp, beta süreciyle birlikte kullanıma sunduğu çoklu cihaz desteği sayesinde eşleştirme özelliği sağladı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar telefonlarını bilgisayarlarıyla eşleştirerek bağlantıda kalmaya devam etmesi sağlayacak. Yeni özellikle birlikte gelen mesajlar direkt olarak bilgisayara indirilebilecek ve bu sayede bağlantı kesilme sorunu yaşanmayacak.

Whatsapp, kullanıcılar tarafından merakla beklenen çoklu destek özelliğini Türkiye'ye getirdi!

BAZI KISITLAMALAR DA MEVCUT

Whatsapp'ın kullanıma sunduğu yeni özellik için bazı kısıtlamalar da yer alıyor. Buna göre WhatsApp uygulamasını aynı anda en fazla dört ikincil cihaza kadar kullanabiliyorsunuz. WhatsApp hesabınıza tek seferde en fazla bir tane telefon bağlayabilirsiniz. Özelliği kullanabilmek için WhatsApp hesabınızı kaydetmeniz ve kullanmak istediğiniz yeni cihazları telefonunuza bağlamanız gerekiyor. Eğer telefonunuzdaki uygulamayı 14 günden fazla kullanmazsanız bağlı cihazların bağlantısı etkisiz hale geliyor.

Whatsapp, kullanıcılar tarafından merakla beklenen çoklu destek özelliğini Türkiye'ye getirdi!

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