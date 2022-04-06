WhatsApp kullanıcıları bu habere çok sevinecek, yuvalar yıkılmayacak! Artık mesajlar sınırsız olarak silinebilecek

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, uygulamaya getirilen yeni özellikleri kullanıcılarına duyurdu. Sesli mesajlara getirilen altı yeni özelliği açıklayan WhatsApp, kullanıcılarını sevindiren bir başka özelliği daha duyurdu. Açıklamaya göre, kısa zaman dilimi içerisinde herkesten silinebilen mesajlar, bundan sonra sınırsız zaman dilimi içinde silinebilecek.

SOHBET DIŞI OYNATMA

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir işlem yapsanız da gelen ses kayıtlarını engelsiz bir şekilde dinleyebileceksiniz.

KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET

WhatsApp uygulamasında, ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini durdurup istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz. Bu sayede ses kayıt ederken uzun zaman harcamayacaksınız.

DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME

Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

TASLAK ÖNİZLEME

Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz.

OYNATMAYI HATIRLA

Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek. Bu sayede zamandan tasarruf etmiş olacaksınız.

İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMA

Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.

LİNK ÖNİZLEME

WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil. Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor.

FOTO DÜZENLEYİCİ

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. Bu özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

ÇIKARTMA ÖNERİSİ

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

HERKES İÇİN SİL SINIRSIZ OLACAK

Milyonlarca kullanıcının sabırsızlıkla beklediği o haber WhatsApp şirketinden geldi. Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor. Bu haber kullanıcıları çok sevindirecek.

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