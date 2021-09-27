Whatsapp kullanıcılarına müjde! Uygulama para kazandırmaya başlayacak! Dev özellik kullanıma sunuldu
Whatsapp kullanıcılarına müjde! Uygulama para kazandırmaya başlayacak! Dev özellik kullanıma sunuldu
Whatsapp, önemli bir yeniliğe daha imza atıyor. Payments (ödeme) özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile kullanıcılar Whatsapp'tan para transferi yapabilecek. Uygulama geliştiricileri bu özelliğin kullanımını yaygınlaştırmak için ise ilginç bir yönetme başvurdu. İşte Whatsapp'ın yeni özelliği hakkında detaylar...