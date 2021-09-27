Whatsapp kullanıcılarına müjde! Uygulama para kazandırmaya başlayacak! Dev özellik kullanıma sunuldu Whatsapp, önemli bir yeniliğe daha imza atıyor. Payments (ödeme) özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile kullanıcılar Whatsapp'tan para transferi yapabilecek. Uygulama geliştiricileri bu özelliğin kullanımını yaygınlaştırmak için ise ilginç bir yönetme başvurdu. İşte Whatsapp'ın yeni özelliği hakkında detaylar...

1 6 Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Payments (Ödeme) özelliğini daha çok yaygınlaştırmak için yeni bir hamlede bulundu. Sohbet çubuğundan hızlı bir şekilde ödeme yapabilmeyi sağlayacak bu özellik oldukça ilgi görüyor.