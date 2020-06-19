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  3. WhatsApp kullanıcılarına şok! Sosyal medyada isyan ettiler

WhatsApp kullanıcılarına şok! Sosyal medyada isyan ettiler

WhatsApp'ta "son görülme", "yazıyor" veya "çevrimiçi" şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bu durum kullanıcıları isyan ettirdi.

WhatsApp kullanıcılarına şok! Sosyal medyada isyan ettiler 1110

WhatsApp'a gelen son özellikle 'çevrimiçi' modu dönemi bitti.