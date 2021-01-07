WhatsApp mesaj yedekleme nasıl yapılır? | IOS ve Android için WhatsApp mesaj yedekleme

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WHATSAPP MESAJ YEDEKLEME NASIL YAPILIR? | WHATSAPP MESAJ YEDEKLEME IOS

iCloud’da yedekleme oluştururken veya iCloud’dan geri yükleme yaparken sorun yaşıyorsanız aşağıdaki sorun giderme adımlarını uygulamayı deneyin.

Yedekleme oluşturmayla ilgili sorunlar

iCloud yedeklemesi oluşturamıyorsanız:

iCloud’a erişmek için kullandığınız Apple ID’nizle oturum açtığınıza emin olun.

iCloud Drive’ın açık olduğuna emin olun. iPhone’da Ayarlar’a gidin > adınıza > iCloud’a dokunun > iCloud Drive’ın açık olduğunu doğrulayın.

iCloud Drive’ı kapatıp tekrar açın. iPhone’da Ayarlar’a gidin > adınıza > iCloud’a dokunun > iCloud Drive’ı kapatıp tekrar açın.

Apple ID’nizi kullanan herhangi bir cihazda iCloud Drive’ı açtıysanız yedekleme oluşturmak için işletim sisteminizi iOS 9 veya daha yeni bir iOS sürümüne güncellemeniz gerekir.

iCloud hesabınızda yedekleme oluşturmaya yetecek kadar boş alan olduğunu doğrulayın. iCloud hesabınızda, yedeklemenizin gerçek boyutunun en az 2,05 katı kadar boş alan bulunmalıdır.

Hücresel veri ağı üzerinden yedekleme yapmaya çalışıyorsanız iCloud için hücresel veri kullanımını etkinleştirin.

WhatsApp > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği > Şimdi Yedekle’ye giderek manuel yedekleme yapın.

Manuel yedeklemeyi farklı bir ağ kullanarak yapmayı deneyin. En sık kullandığınız ağı tercih etmeniz iyi olacaktır.

Yedeklemeyi geri yüklemeyle ilgili sorunlar

iCloud yedeklemesini geri yükleyemiyorsanız:

Verileri geri yüklemeye çalışırken, yedeklemenin oluşturulduğu telefon numarasını ve iCloud hesabını kullandığınıza emin olun.

iPhone’unuzda yedeklemeyi geri yüklemek için yeterli boş alan bulunduğuna emin olun. Telefonunuzda ve iCloud hesabınızda, yedeklemenizin gerçek boyutunun en az 2,05 katı kadar boş alan bulunmalıdır.

iCloud Drive kullanılarak oluşturulan yedeklemeleri sadece iOS 9 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone’larda geri yükleyebilirsiniz.

Apple ID’nizi kullanan herhangi bir cihazda iCloud Drive’ı etkinleştirdiyseniz iOS 9 veya daha güncel bir iOS sürümü yüklü olmayan iPhone’larda verilerinizi geri yüklemeniz mümkün olmayacaktır.

Geri yükleme işlemini farklı bir ağ kullanarak yapmayı deneyin. En sık kullandığınız ağı tercih etmeniz iyi olacaktır.

iCloud Drive’ı kapatıp tekrar açın. iPhone’da Ayarlar’a gidin > adınıza > iCloud’a dokunun > iCloud Drive’ı kapatıp tekrar açın.

iCloud’dan çıkış yapın ve iPhone’unuzu kapatıp açarak yeniden başlatın. Ardından tekrar iCloud’a giriş yaparak geri yükleme işlemini bir kez daha deneyin.

WHATSAPP MESAJ YEDEKLEME ANDROID

Google Drive yedeklemelerini kullanmak için gerekenler:

Telefonunuzda etkinleştirilmiş bir Google hesabı.

Telefonunuza Google Play hizmetlerinin yüklenmiş olması. Bu, Google uygulamalarını ve Google Play Store’dan indirilen uygulamaları güncellemek için kullanılan bir uygulamadır.

Telefonunuzda yedeklemeyi oluşturmak için yeterli boş alan.

Güçlü ve stabil bir İnternet bağlantısı.

Google Drive yedeklemelerini ayarlama

WhatsApp’ı açın.

Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive’a yedekle’ye dokunun.

Yok dışında bir yedekleme sıklığı seçin.

Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.

Bağlı bir Google hesabınız yoksa sorulduğunda Hesap ekle’ye dokunun ve hesap bilgilerinizi girin.

Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı’na dokunun.

Not: Hücresel veri ağı üzerinden yedekleme yapmanın ek veri ücretlerine neden olabileceğini lütfen unutmayın.

Sohbetlerinizi Google Drive’a manuel olarak yedekleme

Sohbetlerinizi istediğiniz zaman Google Drive’a manuel olarak da yedekleyebilirsiniz.