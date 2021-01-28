Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına gizlilik sözleşmesi dayatması tepkiye neden olmuştu. Mesajlar vasıtasıyla özel hayatlarına ilişkin bilgilerin Facebook'a aktarılacağını düşünen birçok WhatsApp kullanıcısı duruma tepki göstermişti. Bunun ardından birçok WhatsApp kullanıcısı Telegram'a geçti. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp da gizlilik sözleşme tarihinde ertelemeye gitti. Bu süre zarfında kendilerini kullanıcılara daha iyi ifade etmek isteyen WhatsApp izleyeceği yolu anlatma yoluna gideceğini açıkladı. Buna karşın Telegram'dan yeni bir hamle geldi. Telegram'a WhatsApp sohbet geçmişini aktarma özelliği geldi. Peki WhatsApp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır? İşte ayrıntılar...

WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİ TELEGRAM'A NASIL TAŞINIR?

1- iPhone veya Android telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

2- WhatsApp uygulamasından Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

3- WhatsApp'taki grup veya kişi sohbetinin adına tıklayın. Açılan menüden sohbeti dışarı aktar seçeneğine tıklayın.

4- Sohbetlerinizi dilerseniz fotoğraf ve videoları dahil ederek aktarabilirsiniz. Bu ekrandan medyasız ya da medyayı dahil et seçeneklerinden dilediğinizi seçin

5- Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan paylaş menüsünden ise Telegram uygulamasını seçin.

6- Sohbet geçmişlerinizi aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.

7- Açılan ekrandan İçe Aktar seçeneğini seçin.

WHATSAPP GİZLİLİK SZÖLEŞMESİNİ ERTELEMİŞTİ

WhatsApp kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine, gizlilik sözleşmesini ertelediğini açıklamıştı. WhatsApp geri adım atmadı ama tepkiler nedeniyle süreyi uzatarak kendilerini kullanıcılara daha iyi ifade edebilmek için zaman tanımıştı.

Kullanıcılara getirilen veri paylaşma zorunluluğu tartışmaları devam ederken birçok WhatsApp kullanıcısı Telegram ve BİP gibi uygulamalara geçiş yapmıştı.

Bunun üzerine popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan yeni bir açıklama yapılmıştı. WhatsApp'tan yapılan açıklamada güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği belirtilmişti. WhatsApp, yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için sözleşmenin 15 Mayıs'a ertelendiğini açıklamıştı.