Whatsapp sözleşmesi nedir? Whatsapp sözleşmesi kabul etmezsek ne olur?

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişinin kullandığı Whatsapp, kullanıcılarına yolladığı sözleşme ile tepki odağı oldu. Söz konusu sözleşmenin maddelerine göre WhatsApp, bundan sonra Facebook ile veri paylaşımı yapacak. Bu durum nedeniyle çok sayıda kişi Whatsapp kullanıp kullanmamakta kararsız kaldı. Detaylar haberimizde...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Whatsapp sözleşmesi, uygulamanın 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek ilkelerini kullanıcılara bildiren ve onaylamalarını isteyen bir sözleşmedir. Sözleşmenin içeriğine göre WhatsApp, kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşabilecek.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

Whatsapp tarafından uygulamaya gönderilen sözleşmede şu ifadeler yer alıyor:

“Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler”

Sözleşmenin devamında şu maddeler yer almaktadır:

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp’ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

“Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz.”

Önemli ve can alıcı madde ise şudur:

" 8 Şubat 2021'de yürürlüğe girecek yeni koşulları ve gizlilik ilkesini kabul etmiş olursunuz. Bu tarihten sonra Whatsapp kullanmaya devam etmek için bu güncellemeleri kabul etmeniz gerekecektir"

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ KABUL ETMEZSEK NE OLUR?

Whatsapp sözleşmesini kabul etmemeniz durumunda 8 Şubat'tan itibaren Whatsapp kullanamayacaksınız. Whatsapp kullanmak için sözleşmeyi onaylamanız şart olacak.