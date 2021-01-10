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  3. WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar Bip'e yöneldi! 24 saatte 1 milyon kişi indirdi.

WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar Bip'e yöneldi! 24 saatte 1 milyon kişi indirdi.

WhatsApp platformunun öne sürdüğü sözleşmenin ardından BiP uygulaması öne çıktı. Tüm operatörlere açık Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı.

WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar Bip'e yöneldi! 24 saatte 1 milyon kişi indirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kişisel veri güvenliğini sağlamanın yanı sıra birçok yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan BiP'e olan ilgi her geçen gün artıyor.

Üstün mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleriyle BiP, dünyanın 192 ülkesinde tercih edilmeye devam ediyor. Birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında fark yaratan BiP'teki tüm veriler, yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor.

BİP HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor. HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkanı da sağlayan BiP'te gece modu, kişiselleştirilmiş menü gibi farklı özellikler de yer alıyor.

BiP'in fark yaratan yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. BiP'e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde gönderilen mesajlar, seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor. Tüm bu gelişmiş özelliklerin yanı sıra BiP uygulaması, Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor.

Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları, bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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