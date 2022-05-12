Whatsapp ücretli mi olacak 2022 ? Whatsapp abonelik özelliği ücretli mi? Abonelik zorunlu mu?WhatsApp uygulamasında 14 Mayıs 2022'den itibaren ücretli bir abonelik seçeneği kullanıma sunulacak. Bununla birlikte bu yeni abonelik özelliği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Haberimizden konuya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

WHATSAPP ÜCRETLİ Mİ OLACAK 2022 ? WHATSAPP ABONELİK ÖZELLİĞİ ÜCRETLİ Mİ? ABONELİK ZORUNLU MU?

Whatsapp platformu14 Mayıs'tan itibaren kullanıcılarına ücretli bir abonelik seçeneği sunacak. Ücretli aboneliğin ne kadara mal olacağı henüz net olarak bilinmiyor.

Ancak uygulamanın ayda yaklaşık 1 Dolar talep etmesi veya 10 Dolar için yıllık abonelik planı sunması tahmin ediliyor.

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Önümüzdeki süreçte uygulamaya eklenecek yeni özellikler sadece ücretli abonelere özel olabilir. Yeni özelliklerin içinde uygulamayı aynı anda birkaç mobil cihazda, tek bir hesapla kullanmanız mümkün olacak. Ardından da zaman içinde, uygulamadaki yeni işlevlerin ve özelliklerin yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir hale getirilebileceği belirtiliyor.

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