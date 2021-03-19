Facebook'un bünyesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya uygulaması Instagram ile popüler mesajlaşma uygulması Whatsapp'ta sorun yaşanıyor. Peki WhatsApp ve Instagram çöktü mü? 19 Mart Cuma İşte ayrıntılar...

WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 19 MART CUMA

Facebook'un bünyesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya uygulaması Instagram ile popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü. Whatsapp çöktü mü sorusu birçok kullanıcı tarafından sorgulanırken Whatsapp Web platformuna da giriş yapılamadı. Zaman zaman erişim geri gelse de, Whatsapp sorunu devam ediyor.

Instagram ve WhatsApp'ta kullanıcılar sorun yaşıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco’da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

Instagram ilk başta sadece iPhone, iPad ve iPod Touch aletlerinde kullanılırken 2012 Nisan'da Android 2.2 (Froyo ve üstü yüklü kameralı telefonları da destekledi. Uygulama iTunes App Store , Google Play online satış mağazalarında ve Microsoft Lumia Mağazalarında dağıtılıyor. Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom'dur.

21 Nisan 2012 tarihinde Facebook, şirketi (ve 13 çalışanını) yaklaşık 1 milyar dolar nakit karşılığında satın aldı. Şirketin kendisini bağımsız olarak yönetebilmesi hedefleniyor.

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Geliştirilen bu uygulama Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumludur. Ayrıca 2G, 3G, 4G ya da WiFi İnternet bağlantısı sayesinde kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj, belge göndermesini sağlar.

WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Daha önce Yahoo’da çalışan ikili, Yahoo’dan ayrıldıktan sonra Facebook ve Twitter’a iş başvurusunda bulunmuşlar fakat ikisi de iki şirketten de red cevabı almıştır. Biran Acton ve Jan Koum’un WhatsApp serüveni zorlu süreçlerden geçse de başarılarının önüne geçememiştir.

Apple Store çıkalı henüz 7 ay olduğu dönemde, Koum yeni bir iPhone aldı. Koum Apple Store ile birlikte yeni uygulama endüstrisinin çok daha büyük işler yapacağını anladı. Bunun üzerine Acton ile birlikte bir uygulama geliştirmeleri gerektirdiğinin farkına vardı. 24 Şubat 2009’da ise WhatsApp isimli şirketlerini Kaliforniya’da kurdular.

Kısa zamanda popüler olan WhatsApp’ın başarısı asla tesadüf değildi. Yükselişinde önemli birkaç faktör vardı. WhatsApp’ın olmadığı dönemlerde insanların telefon üzerinden iletişim kuracağı anlık mesajlaşma uygulaması olan BBM vardı. Sadece BlackBerry’nin sağladığı bu imkân insanları farklı arayışlar içine soktu. Diğer bir faktörde WhatsApp’ın telefon numarasını kullanmasıydı. WhatsApp’ın hızla yükselmesi, Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg’in dikkatini çekti. 2014’ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satıldı. Satılma işleminden sonra WhatsApp’ın isminin ve şirketin korunacağı, çalışanların bağımsız olarak devam edeceği açıklandı.

WhatsApp’ın zorlu süreçlerden geçerek ulaştığı bu platform şu anda tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. 900 milyon tekil olmak üzere 400 milyon aktif kullanıcısı vardır. WhatsApp üzerinde günde ortalama 18 milyar mesaj gönderiliyor.