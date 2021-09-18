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  3. Whatsapp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor! Fotoğraflar sticker’a dönüşecek

Whatsapp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor! Fotoğraflar sticker’a dönüşecek

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamaları arasında olan WhatsApp yeni bir özellik test ediyor. Test aşamasında olan çalışma fotoğrafları sticker’a çevirmeyi sağlayacak

Whatsapp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor! Fotoğraflar sticker’a dönüşecek 119

WhatsApp'ın 2.2137.3 kodlu masaüstü beta sürümünde yeni bir özelik ortaya çıktı.