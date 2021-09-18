Whatsapp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor! Fotoğraflar sticker’a dönüşecek Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamaları arasında olan WhatsApp yeni bir özellik test ediyor. Test aşamasında olan çalışma fotoğrafları sticker’a çevirmeyi sağlayacak

1 9 WhatsApp'ın 2.2137.3 kodlu masaüstü beta sürümünde yeni bir özelik ortaya çıktı.