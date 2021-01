Whatsapp yerine kullanılabilecek uygulamalar nelerdir?

Whatsapp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulaması ile kullanıcıların bilgileri Facebook'a bağlı şirketlerle paylaşabilecek. Bu durum Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcılar etkilenmeyecek. Bu durum çifte standardı da ortaya koyarken Whatsapp uygulamasını kullanmak istemeyen ancak yerine geçebilecek uygulamaları arıyorlar. Bizlerde sizler için bu konuda araştırmada bulunduk. İşte Whatsapp yerine geçebilecek uygulamalar...

WHATSAPP YERİNE GEÇEBİLECEK UYGULAMALAR

Whatsapp yerine kullanılabilecek uygulamalar Viber, Telegram, Google Duo, Turkcell BİP, ICQ ve Signal'dir. Söz konusu uygulamaları Google Play ve App Store üzerinden indirebilirsiniz.

Bu uygulamalar şunlardır:

VİBER:

Viber, internet bağlantısı aracılığıyla (Wi-Fi veya mobil veri*) dünyadaki herkesle bağlantı kurmanı sağlayan, görüntülü sohbet programları arasında öncü, ücretsiz bir messenger uygulamasıdır. Viber messenger ile arkadaşlarına ve ailene mesajlar gönder.

Sms uygulamalarının ötesine geç, havalı çıkartmalar ve emojilerle kendini ifade et, fotoğraf ve video paylaş. Ücretsiz messenger, ister sesli arama, ister çağrı bırakma, istersen de arkadaşlarınla canlı görüntülü konuşma için uluslararası telefon aramalarını ücretsiz olarak yapmanı sağlar!

Anlık mesajlaşma, sesli sohbet veya canlı video sohbet özelliklerini kullanarak arkadaşlarınla ve ailenle bağlantı kur! Görüntülü konuşma programları canlı

Telefon rehberinden bir kişi seç veya yeni bir kişi eklemek için sesli sohbet programlarının başarılı bir örneği olan Viber messenger'a bir telefon numarası gir. Metin mesajı gönderebilirsin ama mesajlar uygulamasının ötesinden olan Viber, ücretsiz mesajlardan çok daha fazlasını sunar! Fotoğraf ve video paylaş, emojilerin ve havalı çıkartmaların keyfini çıkar, sesli mesaj kaydet, yap ve hatta dosya gönder.

250 kişilik grup sohbeti yapmaya ne dersin?

Anlık mesajlaşma uygulaması Viber messenger ile kolayca, grup mesajlaşma özelliği sayesinde aynı anda 250 kişiye kadar grup sohbeti yapabilirsin! En sevdiğin kişilerle grup sohbetlerinde buluş, sesli sohbet odalarında çalışma grupları oluştur ve etkinlikleri kolayca organize et. Ayrıca herhangi bir kullanıcının sesli veya metin mesajını da "beğenebilirsin".

Kullanıcılar, iletişim uygulamalarının her geçen gün daha önemli olduğu bir dünyada, diğer mesajlaşma uygulamaları arasında neden Viber Ücretsiz Messenger’ı tercih ediyor:

★ Sorunsuz uzun mesafe iletişim - Canlı görüntülü görüşme programlarının en yenilikçisi Viber Messenger ücretsiz bir uluslararası sohbet uygulamasıdır! Kullanıcı adı veya giriş bilgisi gerektirmez; sadece telefon numaranı girerek kullanmaya başlayabilirsin.

★ Sesli ya da görüntülü, hemen ücretsiz arama yapmaya başla! - Sesli arama yap veya yüz yüze görüşmen gerekiyorsa görüntülü arama özelliğini kullan! İster yurtiçi, ister yurt dışı; tüm telefon görüşmeleri HD ses kalitesinde yap..

★ Anlık video mesajları - 30 saniyelik videolarla anı yakalayıp paylaşmak için anlık video simgesine dokun ve basılı tu, göndermek için bırak.

★ Güvenli iletişim - Viber messenger, metin mesajlarını, video ve sesli aramaları, fotoğrafları, videoları ve grup sohbetlerini konuşma uygulamalarında aranan bir özellik olarak otomatik olarak şifreler.

★ Güvenilir kişiler - Doğru kişilerle konuştuğundan emin olmak için kişileri manuel olarak doğrular.

★ Çıkartmalarla kendini ifade et - Eğlenceli emoji simgeleri ve havalı çıkartmalar göndererek metin mesajlarına hayat kat.

★ “Hasar kontrolü” özelliğine sahip kişisel messenger uygulaması - Kısa mesaj programı özelliği olarak, gönderildikten sonra bile metin mesajı veya sesli mesajı silebilirsin.

★ ‘Gizli Sohbet’ özelliği - Mesajlaşma ekranından belirli sohbetleri gizlemek ve daha sonra erişmek için seç.

★ Ek özellikler! Viber Messenger’ı kullanarak arkadaşlarınla Viber oyunlarını oynayabilir, Açık Hesapları takip edebilir, kişilerini paylaşabilir, insanların mesajlarını görüp görmediğini öğrenebilir, konumunu gösterebilir ve daha pek çok şey yapabilirsin!

Viber Messenger: Dünyada 800 milyondan fazla kişiyi bir araya getiriyor! İstediğin herkesle, her yerde yazış, arama yap, sohbet et!

Yeniliklerden haberdar olmak için Viber Ücretsiz Messenger’ı takip et:

(*) Veri kullanım ücreti uygulanabilir.

Viber, e-ticaret ve finansal hizmetlerde bir dünya lideri olan Rakuten Group’un bir üyesidir.

ICQ

ICQ - her zaman çevrimiçi olanlar için bir messenger uygulamasıdır.

➜ Sesli ve görüntülü konuşmalar

Telefonunuzdaki bakiyeyi bitirmemek için aramalarınızı İCQ messenger üzerinden yapın: sesli ve görüntülü aramaları büyük grup olarak veya birebir olarak yapın.

➜ Stikerler önermektedir

Stiker göndermek mümkünse yazmanın ne gereği var? ICQ konuşma içeriğine bağlı olarak en uygun mesajları önerir.

➜ Cevapları önerir

ICQ messenger, size yazdıklarını analiz eder ve hazır cevaplar önerir. Yazmaya üşendiğinizde veya basit cevap gerektiğinde “Tamam”, “Teşekkür ederim”, “Yapacağım” kullanın."

➜ Sesli mesajları açıklıyor

Sesli mesajınızı dinleyemiyorsanız okuyun. ICQ sesli mesajları yazılı mesajlara çevirmektedir — böylece metroda, derslerde, toplantıda veya kulaklık unuttuğunuzda sizi kurtaracaktır.

➜ Kanallar, sohbetler, botlar

İlginç kanallara abone olun, grup sohbetleri oluşturun ve arkadaşlarınızla iletişimde kalın ve hayatınızı kolaylaştıran botları kullanın.

➜ Çok fazla kullanılabilir takma ad

Adınızı ve soy adınız içeren güzel takma ad seçmeye yetişin. Gizlilik avantajı - telefon numarasını paylaşmanıza gerek yok.

➜ Maskeler ve görüntülü konuşmalar

Görüntülü konuşma sıkıcı geliyorsa maske takın. Alışık ve değişik konulu 30 tane animasyonlu 3D maske yaptık.

➜ Sıkıştırılmadan videolar ve fotoğraflar

Güzel ve kaliteli resimleri ve videoları paylaşmak istiyorsanız, onları sıkıştırmadan gönderin. Kalite önemli değilse, dosya bir kaç saniyede iletilecektir.

➜ Cihazlar arasında senkronizasyon

Tüm cihazlarda aramalarınızı, rehberinizi ve kanalları görebilirsiniz. Tüm sohbetleriniz ve bilgileriniz yeni telefonunuzda bile çıkacaktır, bu yüzden herhangi yedekleme yapmanıza gerek yoktur.

GOOGLE DUO

Google Duo, en yüksek kaliteli görüntülü görüşme uygulamasıdır.* Android ve iOS telefonlarla tabletler arasında, akıllı cihazlarda ve web'de çalışacak şekilde tasarlanmış basit ve güvenilir bir uygulamadır.

ÖZELLİKLER

Android ve iOS cihazlar arasında görüşmeler yapın

İster telefonunuzu veya tabletinizi ister web hizmetini kullanıyor olun, Duo ile bağlantıda kalabilirsiniz. Ayrıca, bir bağlantı ile grup görüşmelerini paylaşabilir ve bu tür görüşmelere katılabilirsiniz.

32 kişiye kadar katılımcıyla grup görüşmeleri

Grup görüşmesi sayesinde, sizden uzakta olsalar bile en çok önem verdiğiniz kişileri bir araya getirin. Duo, grup görüntülü görüşmelerinde artık 32 katılımcıyı desteklemektedir.

Aile modu ile herkesi bir araya getirin**

Görüntülü görüşmelerde çizimler yapın ve sizi atronota, kediye vs. dönüştüren eğlenceli maskeler ve efektlerle sevdiklerinize sürprizler yapın.\

Özel anları yakalayın

Dilediğiniz anı yakalamak ve görüşmedeki herkesle otomatik olarak paylaşmak için görüntülü görüşmelerinizin fotoğrafını çekin.

Görüntülü ve sesli mesajlar, fotoğraflar vs. gönderin

Zamanınız kısıtlı mı ya da arkadaşlarınız aramanıza cevap veremiyor mu? Eğlenceli efektlere sahip kişiselleştirilmiş video mesajlar bırakın veya sesli mesajlar, fotoğraflar, notlar ve emojiler paylaşın.

Zayıf Işık Modu

Zayıf aydınlatma koşullarında bile Duo sayesinde görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz.

Sesli aramalar

Görüntülü sohbet edemediğiniz durumlarda arkadaşlarınıza yalnızca sesli arama yapabilirsiniz.

*Signals Research Group'un, 3G, LTE ve kablosuz bağlantıda video kalitesinde düşüş yaşanan zamanları karşılaştıran teknik çalışmasına dayalıdır.

Bir Google hesabıyla oturum açılmasını gerektirir.

Veri aktarımı için ücret alınabilir. Ayrıntılı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Belirli özelliklerin kullanılabilirliği cihaz spesifikasyonlarına göre değişebilir.

SİGNAL

Milyonlarca insan, Signal'i anlık iletişim için dünyanın her tarafından ücretsiz olarak kullanıyor. Yüksek netliğe sahip iletiler gönderin ve alın, sesli ve görüntülü aramalarda yer alın, bağlı kalmanıza yardımcı olacak genişleyen yeni özellikleri keşfedin. Signal'in gelişmiş gizlilik koruma teknolojisi her zaman açıktır, böylelikle önem verdiğiniz anıları sizin için önemli olan insanlarla paylaşmaya odaklanabilirsiniz.

• İstediğinizi söyleyin – Teknoloji harikası uçtan uca şifreleme (açık kaynaklı Signal Protocol™) sohbetlerinizi güvenli tutar. Gizlilik isteğe bağlı bir kip değil, Signal'in çalışma şeklidir. Her ileti, her arama, her zaman.

• Hızlanın – Yavaş bir bağlantıda bile mesajlar hızlı ve güvenli bir şekilde gönderilir. Signal olabildiğince sıkıntılı ortamlarda çalışmak için optimize edildi.

• Özgür hissedin – Signal tamamen bağımsız 501c3 kar amacı gütmeyen kuruluştur. Yazılımın geliştirilmesi sizin gibi kullanıcılar tarafından desteklenmektedir. Reklam yok. Takip yok. Şaka yok.

• Kendiniz olun – Arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için mevcut telefon numaranızı ve rehberinizi kullanabilirsiniz.

• Konuşun – İster şehrin öbür ucunda ister okyanus ötesinde olsun, Signal'in gelişmiş ses ve görüntü kalitesi arkadaşlarınızı ve ailenizi size daha yakın hissettirecektir.

• Gölgelerde fısıldayın – Işığı görmeye dayanamıyorsanız karanlık temaya geçiş yapın.

• Tanıdık gelsin – Her kişiye farklı uyarı seçin, veya sesleri tamamen kapatın. Simon ve Garfunkel'in 1964 yılında hakkında popüler bir şarkı yazdığı sessizliğin sesini, istediğiniz zaman bildirim sesi ayarını "Hiçbiri" seçerek deneyimleyebilirsiniz.

• Bunu çek – Gönderilen fotoğraflarınız üzerinde çizim, kırpma, döndürme gibi işlemleri yapmak için dahili görüntü düzenleyiciyi kullanın. 1,000 kelimeye bedel fotoğrafınıza daha da fazlasını ekleyebileceğiniz yazı yazma aracı bile var.

Destek, soru veya daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin:

TELEGRAM

En saf haliyle anında mesajlaşma. Basit, hızlı, güvenilir ve tüm cihazlarınızda eşitlenir. 400 milyondan fazla aktif kullanıcı.

HIZLI: Telegram, insanları dünya üzerinde benzersiz, dağıtılmış veri merkezleri ağı üzerinden birbirine bağlayan piyasadaki en hızlı mesajlaşma uygulamasıdır.

EŞİTLEME: Mesajlarınıza tüm cihazlarınızdan aynı anda erişebilirsiniz. Mesajı telefonunuzdan yazmaya başlayın ve tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan bitirin. Verilerinizi bir daha asla kaybetmeyin.

SINIRSIZ: Medya ve dosyaları, tür ve boyutlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama olmadan gönderebilirsiniz. Sohbet geçmişinizin tamamı cihazınızda depolanmaya ihtiyaç duymaz ve ihtiyacınız olduğu sürece Telegram bulutunda güvenli bir şekilde saklanır.

GÜVENLİ: Kullanım kolaylığıyla birlikte en iyi güvenliği sağlamayı misyonumuz haline getirdik. Telegram’daki sohbetler, gruplar, medya vb. dahil olmak üzere her şey 256 bit simetrik AES şifrelemesi, 2048 bit RSA şifrelemesi ve Diffie – Hellman güvenli anahtar değişimi kombinasyonu kullanılarak şifrelenir.

GÜÇLÜ: 200.000 üyeye kadar grup sohbetleri oluşturabilir; büyük videoları, her tür belgeyi (.DOC, .MP3, .ZIP vb.) paylaşabilir ve hatta belirli görevler için botlar ayarlayabilirsiniz. Çevrimiçi toplulukları barındırmak ve ekip çalışmasını koordine etmek için mükemmel bir araçtır.

GÜVENİLİR: Mesajlarınızı mümkün olan en az veriyle iletmek için tasarlanan Telegram şimdiye kadar yapılmış en güvenilir mesajlaşma sistemidir. En zayıf mobil bağlantılarda bile çalışır.

EĞLENCELİ: Telegram, güçlü fotoğraf ve video düzenleme araçlarına ve tüm ifade ihtiyaçlarınızı karşılamak için açık bir çıkartma/GIF platformuna sahiptir.

BASİT: Eşi görülmemiş bir dizi özellik sunarken, arayüzü temiz tutmak için büyük özen gösteriyoruz. Minimalist tasarımı ile Telegram yalın ve kolay kullanıma sahiptir.

%100 ÜCRETSİZ VE REKLAMSIZ: Telegram ücretsizdir ve her zaman ücretsiz olacaktır. Reklam satmayacağız veya abonelik ücretleri getirmeyeceğiz.

GİZLİ: Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz ve üçüncü tarafların verilerinize asla erişmesine izin vermiyoruz.

Telegram, en üst düzeyde gizlilikle ilgilenenler için Gizli Sohbetler seçeneğini sunuyor. Gizli Sohbet mesajları, her iki katılımcı cihazdan da otomatik olarak kendini yok edecek şekilde programlanabilir. Bu şekilde, kaybolan her türlü içeriği (mesajlar, fotoğraflar, videolar ve hatta dosyalar) gönderebilirsiniz. Gizli Sohbetler, bir mesajın yalnızca hedeflenen alıcı tarafından okunabilmesini sağlamak için uçtan uca şifreleme kullanır.

Bir mesajlaşma uygulamasıyla yapabileceklerinizin sınırlarını genişletmeye devam ediyoruz. Eskimiş mesajlaşma uygulamalarının Telegram’ı yakalaması için yıllarca beklemeyin; bugün devrime katılın.

TURKCELL BİP

BiP, güvenli, kullanımı kolay ve ÜCRETSİZ bir iletişim ve yaşam platformudur. BiP, akıllı telefonlarda operatör fark etmeksizin kullanılabilen bir uygulamadır. BiP bu iletişimi sağlayabilmek için telefonunuzun internet bağlantısını kullanır. BiP için herhangi bir üyelik ücreti ödemezsiniz.

BiP ile mesajlaşabilir, sesli arama yapabilir, fotoğraf, video, belge, sesli mesaj ve konum gönderebilir ve alabilirsiniz. Üstelik BiP’i hem mobilden hem de telefonunuz kapalı dahi olsa Web’den kullanabilirsiniz. Sosyal özelliği sayesinde, numaranız görünmeden binlerce kişiyle sohbet edebilirsiniz. Ayrıca, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz, eğlenceden sağlığa bir çok popüler konulu servisler sizi bekliyor!

BiP’TE NELER VAR?

EĞLENCELİ MESAJLAŞMA

Mesajlarınızı hiçbir yerde olmayan eğlenceli içeriklerle anında ve ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Yiğit Özgür’ün sadece BiP’e özel tasarladığı birbirinden eğlenceli çıkartmaları ile BiP’teki sohbetlerinizi daha renkli hale getirebilirsiniz.

ÜCRETSİZ ARAMA

Dünyanın her yerinde tüm sevdiklerinizle HD kalitesinde ÜCRETSİZ olarak 10 kişiye kadar kesintisiz sesli görüşme ve canlı görüntülü görüşme (konferans) yapabilirsiniz.

GRUP SOHBETİ

BiP ile, 1000 kişiye kadar kalabalık gruplar oluşturabilir, sevdiklerinizle HD ses ve görüntü kalitesiyle grup sohbetlerinde buluşabilir, çalışma grupları oluşturabilirsiniz. “Zamanlı gruplar” kurarak grubunuzun zamanı gelince kendiliğinden silinmesini sağlayabilirsiniz.

HER DİLDE MESAJLAŞ

BiP’in anında çeviri (translate) özelliği sayesinde 106 dilde anında çeviri yaparak mesajlaşabilirsiniz. Böylece siz karşınızdaki kişiye Türkçe yazarken, karşınızdaki kişi yazdığınızı kendi diline otomatik olarak çevrilmiş şekilde görür.

KALİTELİ FOTOĞRAF VE VİDEO

BiP ile sevdiklerinize HD Kalitesinde fotoğraf ve videoları gerçek kaliteleriyle yollayabilirsiniz. Dilerseniz fotoğraflarınızı göndermeden önce yazı,çizim veya emoji ekleyerek renklendirebilirsiniz.

CANLI TAKİP ET

BiP ile sevdiklerinizin konum gönderme seçeneği ile nerede olduğunu görebilir, “Takip Et” özelliği ile izin verildiği sürece karşılıklı ve canlı bir şekilde takipleşebilirsiniz.

KULLANDIKÇA KAZAN

BiP’te arkadaşlarınızla mesajlaştıkça ya da konuştukça hediye internet (GB) kazanırsınız.

BiP ACİL DURUM BUTONU

Deprem ve yangın gibi doğal afetler ve acil durumlarda BiP’in acil durum butonu özelliği sayesinde, daha önce belirlediğiniz 10 kişiye tek bir tuş ile konumunuzu, “Güvendeyim” ya da “Acil Durum Bildir” ile durumunuzu bildirebilirsiniz. Ayrıca, acil durum telefonlarına (AKUT, AFAD, 112 Acil, 155 Polis İmdat ve 110 İtfaiye gibi) tek bir tuşla ulaşabilirsiniz.

RENKLİ BiP MODLARI

Gece, Gece Mavisi, Eflatun, Turuncu ve Koyu Turuncu modlar ile size uygun BiP temanızı seçerek, hem telefonunuzun pilinden tasarruf edebilir hem de BiP’i rengarenk kullanabilirsiniz.

BiP KEŞFET

BiP Keşfet ile popüler yüzlerce oyunu oynayabilir, hava durumundan döviz kurlarına, canlı maç yorumlarından ödüllü yarışmalara kadar, farklı kategorilerdeki yüzlerce servisi takip edebilirsiniz.

Örneğin;

- Kim 1 GB İster?, Kazan Kazan ve BilKazan Servisleri ile hediye internet kazanabilirsiniz.

- Sürpriz Nokta ile konumunuzdaki sürpriz hediyeleri kazanabilirsiniz.

- Türk Hava Yolları’ndan bilet sorgulayabilir, uçuşunuz için check-in yapabilirsiniz.

- Borusan 7/24 2.El Fiyat Servisi ile 2.el aracınızın değerini öğrenebilirsiniz.

- Milliyet Haber ile Türkiye'den ve dünyadan en güncel, son dakika haberleri takip edebilirsiniz.

- Pubg ile özel taktikler, turnuvalar, oyun içi haritalar, araç ve ekipmanlar ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.

BiP SOSYAL

BiP Sosyal ile oyun, spor, müzik, dizi&film, eğitim gibi popüler konular için hazırlanan sohbet odalarına katılabilir, dilediğiniz konuda kendi grubunuzu kurabilir, telefon numaranız görünmeden sohbet edebilirsiniz.