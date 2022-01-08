Whatsapp yuva yıkacak yeni özellik için kolları sıvadı! iOS için getiriliyor!

Son dönemlerde güncelleme üzerine ağırlık veren Whatsapp, kullanıcılarının geri dönüşlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda birçok yeniliği ve hata güncellemesini kullanıma sunan uygulama geliştiricileri, iOS kullanıcıları için de yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Daha önce bu işletim sisteminde sohbetlerden veya gruplardan yeni mesajlar alanlar, bildirim ekranında mesaj gönderen kişinin veya grubun fotoğrafını göremiyordu. Buna çözüm getirilmesi hedefleniyor.

BAHSETME ÖZELLİĞİNE YENİLİK

Whatsapp uzun süre önce bahsetme özelliğini kullanıcılarının deneyimine sunmuştu. Bu özellikle birlikte yer aldığınız grupta @ sembolüyle bir kişiyi etiketleyerek o kişiden bahsedebilme fırsatı elde ediyorsunuz. Genellikle çok kişinin yer aldığı gruplarda işlevsel olan bu özellik 'mesaj yanıtlama' özelliğine ek olarak sunuluyor.

PROFİL FOTOĞRAFI GÖRÜLECEK

WABetaInfo'da yer alan habere göre, uygulama geliştiricileri gruplardan gelen yeni mesajlar ile sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan bir özelliği test ediyor. Ancak bu özelliğin iOS 15 API'lerini kullandığı ifade edildi. Yani sadece iOS 15'te yer alan beta kullanıcıları şimdilik buna erişebilecek.

İLERLEYEN DÖNEMDE HERKESE SUNULACAK

Android'de bu durumun biraz daha farklı işlediği ifade ediliyor. Halihazırda Android kullanıcıları gelen mesajlarda sistem bildirimlerinde profil fotoğrafını görüntüleyebiliyor. Şu anda test aşamasına sunulacak bu özelliğin ilerleyen dönemde daha geniş kitlelere de iletileceği belirtirken, konuyla ilgili tarih ya da resmi bir açıklamanın olmadığı ifade edildi.