Whatsapp'a bir darbe de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan!
Son dakika haberi... Whatsapp tarafından kullancıılara dayatılan Gizlilik Sözleşmesi'nin ardından hızla kullanıcı kaybeden uygulamaya Rekabet Kurumu'nun ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da resen inceleme başlattı.
Son dakika haberi... KVKK, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının bugünkü toplantıda ele alınacağını duyurmuştu. Gelen son dakika haberine göre; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp hakkında inceleme başlattı.
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