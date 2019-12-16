Whatsapp'a ücretli özellik geldi!

Artık Whatsapp üzerinden bir hatırlatıcınız olacak. Ama aylık ücreti de olacak...

WhatsApp’a gelen yeni bir özellik ücretli olması sebebiyle büyük bir yankı uyandırdı. Aylık 5.99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunan özelliğin ne kadar ilgi göreceği merak ediliyor. WhatsApp geliştiricileri uygulamaya ek bir uygulama entegre etti, Any.do sayesinde kullanıcılar bir mesajla hatırlatıcı kuracak.

ÜCRETLİ OLARAK HATIRLATACAK

Any.do yetkilileri daha önce, WhatsApp ile anlaşma yaptıklarını açıklamıştı. WhatsApp ücretli olan uygulaması ile kullanıcıların hatırlatıcı kurmasına olanak sağlayacak. WhatsApp entegrasyonu ile güçlenen Any.do için abone olmak şart. WhatsApp daha önce de arama bekletme ve grup sohbetlerinde davetiye özelliği duyurmuştu. Bu özellikler de güncelleme ile birlikte uygulamaya eklendi.