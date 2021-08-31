Whatsapp’ı düşündürecek istatistik: Whatapp’ın artık buna dur demesi gerekiyor!

Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, en yakın rakibi olan Telegram'ın büyüyüşüne engel olamıyor. Her geçen gün indirme sayısını hızla artıran Telegram'ın ilerleyen zamanlarda Whatsapp'ı tahtından indirip indiremeyeceği ise merak konusu haline geldi. Öte yandan Telegram uygulaması 1 milyar indirmeyi aşarak bunu başaran saylı uygulamalar arasına girmeyi başardı. Bu büyümeye ise Whatsapp gizlilik sözleşmesinin büyük katkı sağladığı düşünülüyor.

GİZLİKLİK SÖZLEŞMESİ DAYATMASI

Whatsapp, yayınladığı gizlilik sözleşmesi güncellemesiyle birlikte kullanıcılarından verilerini diğer Facebook şirketleriyle paylaşması yönünde istekte bulunmuştu. Bunu kabul etmeyen kullanıcılarının ise kısıtlamayla karşılaşacağı yönünde bilgi verilmesi üzerine Whatsapp yoğun bir eleştiriye maruz kalmıştı. Birçok kişi bu sözleşmeden geri adım atılmadığı taktirde uygulamayı sileceği ve alternatiflere yöneleceği yönünde tepkilerde bulundu.

SONRASINDA GERİ ADIM ATMIŞTI

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine açıklama yaparak endişeye neden olan birçok yanlış bilgi olduğunu ve herkesin uygulamanın ilkeleri ile gerçeklerini fark etmesine yardımcı olmak istedikleri belirtildi. Açıklamada, kişisel mesaj ve aramaların uçtan uca şifreleme ile korunduğu belirtilerek , ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları göremediği bildirildi. Yeni güncellemeyle bunun değişmeyeceğini aktaran açıklamada, güncellemenin verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sağladığı ifade edildi.

BU DURUM, TELEGRAM'A YARADI

Uygulamanın indirilme sayıları 2021'de büyük bir artış gösterdi ve yılın ilk yarısında 214,7 milyon defa indirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Telegram uygulamasının indirilme sayısı da %61 arttı. Ancak uygulamanın 1 milyar indirmeyi geçmiş olması aktif kullanıcısının 1 milyar olduğu anlamına gelmiyor. Bu senenin başlarında uygulamanın aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 500 milyon civarındaydı. Yine de Telegram'ın kullanıcı sayısının, Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından artış gösterdiği düşünülüyor.

HİNDİSTAN BİRİNCİ SIRADA

Yapılan incelemeye göre Telegram'ın en çok tercih edildiği ülke Hindistan oldu. Hindistan, WhatsApp'ın da en çok tercih edildiği ülke olarak kayıtlara geçmişti. Telegram 1 milyar indirmesinin yaklaşık olarak %22'sinin Hindistan'da gerçekleştirildiği ifade edilirken, Rusya'nın %10 ve Endonezya'nın %8 ile bu ülkeyi takip ettiği aktarıldı.