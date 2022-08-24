WhatsApp'ın bir tehlikeli yüzü daha ortaya çıktı! Kredi kartı bilgileriniz tehlikede!

Gelişen teknolojiyle birlikte ödeme seçenekleri her geçen gün daha kolay bir hal alıyor. Fakat bu kolaylığın yanında güvenlik tehditleri de söz konusu olabiliyor.

Online tahsilat sistemi şirketi genel müdürü Erman Yapıcı da bu yöntemlerden biri olan WhatsApp sohbetlerinin güvenlik açısından tehlike arz ettiği fikrinde.

Yapıcı, “Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) satış, finans ve muhasebe ekiplerinin iletişimi için oluşturulan anlık mesajlaşma uygulaması gruplarında kredi kartı fotoğraflarını paylaşmak gibi bir hataya sıklıkla düşüyor. Kredi kartının POS cihazının yanında bulunmaması durumunda tercih edilen bu yöntem, işletmelerin kredi kartı bilgilerini tehlikeye atıyor” dedi.

"BİLGİLERİ TÜM ÇALIŞANLAR GÖREBİLİYOR"

Ödeme için gönderilen kredi kartı fotoğraflarının online sohbet üzerinde tehlikelere açık olduğunu belirten Yapıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Cüzdanımızı kaybettiğimizde, çalınma riskine karşın tüm kartlarımızı iptal ettiririz. CVC ve son kullanma tarihi gibi bilgilerin üçüncü tarafların eline geçmesi, kartımızın çalınmasıyla eşdeğer bir konumda duruyor. Bu noktada kartların ön ve arka yüzlerinin fotoğrafları çok sayıda kişinin erişebileceği biçimde ikinci kişilerle paylaşıldığında, çalınma risklerine kapı aralanıyor. Böyle olunca hem müşterinin, hem de şirketin finansal güvenliği tehlikeye giriyor. Öte yandan tahsilat süreçleri dağınık bir biçimde ilerliyor. Online tahsilat çözümleri tam da bu noktada devreye girerek, hem kart çalınma risklerini bertaraf etmeye, hem de ödeme ve nakit akışlarını tek noktadan takip etmeye olanak tanıyor."