WhatsApp'ın yeni özelliği kıskançlık krizleri çıkartacak! Artık 'çevrimiçi' oluşunuz gözükmeyecek!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarına yeni deneyimler kazandırmak için yeni gizlilik özelliklerini test ediyor.

Uygulamayı rahat şekilde kullanmak isteyenler için son görülme özelliğini gizlenebiliyor, fakat uygulamada aktif olduğunuz görülebiliyordu.

WHATSAPP'TA "ÇEVRİM DIŞI OL" ÖZELLİĞİ

WhatsApp, çevrimiçi durumlarını gizleme özelliğini beta sürümüne ekledi. Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, kendilerinin çevrimiçi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerini engelleyebilecek.

WhatsApp çevrimiçi gizleme özelliği, şu anda beta kısmında test aşamasında. WhatsApp beta çevrimiçi durumla ilgili gizlilik seçenekleri için Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Son görülme ve çevrimiçi yolunu izleyebilirsiniz.

Kullanıcılar, tamamen çevrimdışı görünmeyi veya yalnızca istediği kişilere online görünmeyi de seçebiliyor.