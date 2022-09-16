WhatsApp'ın yeni özelliği kıskançlık krizleri çıkartacak! Artık 'çevrimiçi' oluşunuz gözükmeyecek!

WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir hayalini kurduğu yeni özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Artık WhatsApp'a girdiğinizde çevrimiçi gözükmeyeceksiniz!

Gül Erdoğan
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WhatsApp'ın yeni özelliği kıskançlık krizleri çıkartacak! Artık 'çevrimiçi' oluşunuz gözükmeyecek!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarına yeni deneyimler kazandırmak için yeni gizlilik özelliklerini test ediyor.

Uygulamayı rahat şekilde kullanmak isteyenler için son görülme özelliğini gizlenebiliyor, fakat uygulamada aktif olduğunuz görülebiliyordu.

WhatsApp'ın yeni özelliği kıskançlık krizleri çıkartacak! Artık 'çevrimiçi' oluşunuz gözükmeyecek!

WHATSAPP'TA "ÇEVRİM DIŞI OL" ÖZELLİĞİ

WhatsApp, çevrimiçi durumlarını gizleme özelliğini beta sürümüne ekledi. Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, kendilerinin çevrimiçi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerini engelleyebilecek.

WhatsApp çevrimiçi gizleme özelliği, şu anda beta kısmında test aşamasında. WhatsApp beta çevrimiçi durumla ilgili gizlilik seçenekleri için Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Son görülme ve çevrimiçi yolunu izleyebilirsiniz.

WhatsApp'ın yeni özelliği kıskançlık krizleri çıkartacak! Artık 'çevrimiçi' oluşunuz gözükmeyecek!

Kullanıcılar, tamamen çevrimdışı görünmeyi veya yalnızca istediği kişilere online görünmeyi de seçebiliyor.

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