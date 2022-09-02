WhatsApp'ın yeni özelliği yalnızların işine geldi! Artık kendi kendinize mesaj yazabilecekseniz!

WhatsApp, getirdiği yeni özellik ile kullanıcıların kendi kendilerine mesaj yazmasını sağlayacak.

Gül Erdoğan
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WhatsApp'ın yeni özelliği yalnızların işine geldi! Artık kendi kendinize mesaj yazabilecekseniz!

WhatsApp Desktop beta’da yeni özelliği hayata geçirmek için bir adım attı. Yeni özellik ile WhatsApp’ın masaüstü sürümünde rehber açıldığında ilk başta ‘siz’/‘you’ seçeneği yer alacak. Bu kişisel sohbette kişiler kendi kendine mesaj atabilecek.

WhatsApp’ın bu yeni özelliği Android ve iOS cihazlarda da geliştirmesi düşünülüyor. Henüz geliştirme aşamasında.

WhatsApp'ın yeni özelliği yalnızların işine geldi! Artık kendi kendinize mesaj yazabilecekseniz!

WHATSAPP’TA KENDİ KENDİNE MESAJ

Öte yandan dolaylı yoldan bile olsa WhatsApp üzerinden kendimize mesaj göndermek mümkün. Bu kapsamda, 'wa.me' bağlantısını kullanmak gerekiyor. ‘wa.me//905XXXXXXXXX’ linkini tarayıcıda açtıktan sonra ‘Sohbete başla’ seçeneğine tıklayın.

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