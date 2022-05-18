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  3. WhatsApp'ın yeni özelliğiyle artık çok daha rahatsınız! Kimse bilmeyecek!

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle artık çok daha rahatsınız! Kimse bilmeyecek!

WhatsApp Web, iOS ve Android kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Son güncelleme sayesinde artık çok daha rahat olacaksınız.

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle artık çok daha rahatsınız! Kimse bilmeyecek!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. WhatsApp'ta gruplar işe yarasa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkanları ise herkes görüyor

YENİ KAÇIŞ ÖZELLİĞİ!

WhatsApp'ta dahil olduğunuz bir gruptan ayrıldığınızda, gruptaki herkese bir bilgilendirme mesajı gönderiliyor.  Fakat WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan detaylara bakılırsa, sonunda gruptan ayrıldığınıza dair herkese açık bir bilgilendirme yapılmasının önüne geçilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle artık çok daha rahatsınız! Kimse bilmeyecek!

Bu bildirim, sadece WhatsApp grup yöneticilerine gönderilecek. Böylece sessizce, kimse fark etmeden bir WhatsApp grubundan kaçabileceksiniz.

 "NEDEN AYRILDIN?" SORULARI SON BULACAK

Genellikle gruptaki her üyeye bir bilgilendirme gönderilmesi, gruplardan ayrılmak isteyenlerin vazgeçmesine neden oluyor. 

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle artık çok daha rahatsınız! Kimse bilmeyecek!

Bazen kullanıcılar, bir gruptan ayrıldıktan sonra grubun diğer üyelerinin "Neden ayrıldın?" dediği özel mesajlarla karşı karşıya kalıp, herkese gruptan neden ayrıldığını açıklamak zorunda kalabiliyor. Özelliğin WhatsApp'a ne zaman geleceği ise henüz belli değil. 

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle artık çok daha rahatsınız! Kimse bilmeyecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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