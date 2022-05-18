WhatsApp'ın yeni özelliğiyle artık çok daha rahatsınız! Kimse bilmeyecek!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. WhatsApp'ta gruplar işe yarasa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkanları ise herkes görüyor

YENİ KAÇIŞ ÖZELLİĞİ!

WhatsApp'ta dahil olduğunuz bir gruptan ayrıldığınızda, gruptaki herkese bir bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Fakat WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan detaylara bakılırsa, sonunda gruptan ayrıldığınıza dair herkese açık bir bilgilendirme yapılmasının önüne geçilecek.

Bu bildirim, sadece WhatsApp grup yöneticilerine gönderilecek. Böylece sessizce, kimse fark etmeden bir WhatsApp grubundan kaçabileceksiniz.

"NEDEN AYRILDIN?" SORULARI SON BULACAK

Genellikle gruptaki her üyeye bir bilgilendirme gönderilmesi, gruplardan ayrılmak isteyenlerin vazgeçmesine neden oluyor.

Bazen kullanıcılar, bir gruptan ayrıldıktan sonra grubun diğer üyelerinin "Neden ayrıldın?" dediği özel mesajlarla karşı karşıya kalıp, herkese gruptan neden ayrıldığını açıklamak zorunda kalabiliyor. Özelliğin WhatsApp'a ne zaman geleceği ise henüz belli değil.