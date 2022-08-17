WhatsApp'ta devrim yaratacak yenilik! Silinen mesajlar artık geri getirilebilecek!

WhatsApp silinen mesajlar için devrim niteliğinde bir geri dönüş ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Artık Whatshapp'ta silinen mesajlar geri getirilebilecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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WhatsApp'ta devrim yaratacak yenilik! Silinen mesajlar artık geri getirilebilecek!

WhatsApp, 2022’de peş peşe yeni güvenlik ve gizlilik adımlarını açıklamaya devam ediyor.

Bununla birlikte WhatsApp, silinen mesajlar için geri getirme üstünde çalışmalara başladı.

WhatsApp'ta devrim yaratacak yenilik! Silinen mesajlar artık geri getirilebilecek!

GERİ AL BUTONU GELİYOR

Whatsapp'ta bundan böyle bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında geri al şeklinde bir buton olacak.

Fakat geri alma işleminin yalnızca bu bildirim gidene kadar geçerli olacağı yani birkaç saniyeliğine mümkün olacağı belirtiliyor.

WhatsApp'ta devrim yaratacak yenilik! Silinen mesajlar artık geri getirilebilecek!

Henüz bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılarla paylaşılacağı belli değil.

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