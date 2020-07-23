Whatsapp'ta QR kod tehlikesi! Mesajlar izleniyor mu?  

Alman WDR ve BRyayın kuruluşlarının haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), şüphe duydukları kişilerin Whatsapp mesajlarına casus yazılım yüklemeden de erişebiliyor.

Alman emniyetinin Whatsapp'in masaüstü uygulaması "Whatsapp Web" kullanarak şüphelendiği şahısların mesajlarına ulaşabildiği belirtilen haberde polisin bu yöntemi birkaç yıl önce kullanmaya başladığı ifade edildi.

MESAJLARI İNDİREBİLİYORLAR

Gelen habere göre, emniyet birimleri şüpheli şahısların Whatsapp üzerinden gönderdikleri yazılı ve sesli mesajların yanı sıra isim listesine de erişebildikleri kaydedildi. Ayrıca, emniyet birimlerinin mesajlara ulaşabilmek için şüphelilerin cep telefonlarına Whastapp Web üzerinden bağlanarak basit bir yöntemle mesajları indirebildikleri de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

DAHA ÖNCE BU YÖNTEM KULLANILDI

DW Türkçe'nin haberine göre , Federal Emniyet'in ilk kez Berlin'de 2016 yılında Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili WhatsApp bağlantılarına dışarıdan erişim sağladığı da kaydedildi. Terör saldırısı düzenleyen Anis Amri'nin bağlantılı olduğu bir kişinin takibi sırasında bu yöntemin kullandığı ifade ediliyor.

ALMAN EMNİYET TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya'daki yasal düzenlemeler gereğince emniyet, sadece ağır suçlar konu olduğunda iletişim araçları üzerinden takip gerçekleştirebiliyor. Emniyet Teşkilatı ise söz konusu iddialarla ilgili soruyu "takibat yöntemlerine dair hassas bilgilerin kamuoyu ile paylaşılamayacağı" sözleriyle yanıtladı.

Whatsapp Web'te cep telefonu uygulaması, mesajlaşma servisinin internet sitesindeki bir kare kodun taranması ile kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu sayede kolaylıkla masaüstünden de Whatsapp aracılıyla mesajlaşabiliyor.

QR KOD'DAKİ TEHLİKE

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık katıldığı bir canlı yayında önemli uyarılarda bulundu. Kırık, masaüstü bilgisayarlar uygulamayı açmak için kullanılan QR koda sahip olmanın her yerde mesajlara ulaşım sağlayabileceğini vurgulayarak kullanıcılara uyarılarda bulundu.