Whatsapp’ta yeni dönem: Mesajlar artık sabit kalacak! Bu özellik çok yuva yıkacak

WhatsApp, yeni bir özellik olarak süreli mesaj sabitlemeyi getiriyor. Kullanıcılar, sabitlenmiş mesajların ne kadar süreyle sohbetlerde ve gruplarda kalacağını belirleyebilecek. WhatsApp'ın beta sürümü olan 2.23.13.11, Google Play Beta programı aracılığıyla kullanıcılara dağıtıldı.

WhatsApp, kullanıcılar için süreli mesaj sabitleme özelliğini sunarak iletişim deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların belirledikleri mesajları sohbetlerde veya gruplarda belirli bir süre boyunca sabitlemelerine olanak tanıyor. Böylece önemli veya önemli bilgiler içeren mesajlar her zaman görünür ve erişilebilir olacak.

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WhatsApp'ın beta sürümü olan 2.23.13.11, Google Play Beta programı aracılığıyla kullanıcılara sunuldu. Beta sürümü, özelliklerin ve güncellemelerin test edilmesi amacıyla seçilmiş kullanıcılar tarafından kullanılabilen bir öncü sürümdür. Bu sayede WhatsApp, yeni özellikleri kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak iyileştirebilir ve sorunları çözebilir.

Süreli mesaj sabitleme özelliği, kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor. Kullanıcılar, sabitledikleri mesajların ne kadar süreyle görünür kalacağını belirleyebiliyor. Böylece, belirli bir süre sonra mesajlar otomatik olarak sabitlenme listesinden kaldırılarak daha fazla alan açılıyor ve sohbetler daha düzenli hale geliyor. Bu özellik, önemli bilgilere hızlı erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilir.

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WhatsApp'ın sürekli olarak yeni özellikler eklemesi, uygulamanın popülerliğini ve kullanıcı memnuniyetini artırıyor. Kullanıcılar, mesajlaşma deneyimlerini kişiselleştirebilmek ve iletişimlerini daha etkili bir şekilde yönetmek için bu tür özellikleri bekliyorlar. Süreli mesaj sabitleme özelliği, WhatsApp'ın bu talepleri karşılamaya yönelik bir adımı olarak değerlendirilebilir.

WhatsApp, beta sürümü aracılığıyla yeni özellikleri test etmeye devam edecek ve kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak iyileştirmeler yapacaktır. Bu sayede, kullanıcılar genel sürümde daha güçlü ve kullanışlı bir süreli mesaj sabitleme deneyimi yaşayabilecekler. WhatsApp'ın sürekli olarak yenilikler getirmesi, kullanıcılar arasında iletişimdeki kolaylığı ve pratikliği artırarak uygulamanın önemini sürdürecektir.

İşte detaylar...





WHATSAPP SÜRELİ MESAJ SABİTLEME

WhatsApp, sık sık yeni özellikler ekleyerek kullanıcıların ilgisini çeken bir mesajlaşma platformu olarak öne çıkıyor. Son gelişme olarak, süreli mesaj sabitleme özelliği kullanıma sunuluyor. Bu özellik, WhatsApp'ın beta sürümü 2.23.13.11 ile Google Play Beta programı üzerinden kullanıcılara sunuldu.

Süreli mesaj sabitleme özelliği, kullanıcıların önemli mesajları belirli bir süre boyunca öne çıkararak sabit tutmasını sağlıyor. Bu şekilde, kullanıcılar önemli bilgileri kolayca bulabilir ve gözden kaçmasını önleyebilirler. Yeni beta sürümü kullanan kullanıcılar, sabitlenmiş mesajların sohbetlerde ve gruplarda ne kadar süreyle sabitleneceğini kendileri belirleyebiliyorlar. Bu da kullanıcılara daha fazla esneklik ve kontrol imkanı sunuyor.

WhatsApp'ın süreli mesaj sabitleme özelliği şu anda test aşamasında bulunuyor ve kullanıcıların geri bildirimlerine dayanarak geliştirilmeye devam ediyor. Beta sürümüyle kullanıcılar bu özelliği deneyimleyebilir ve platformun performansını test edebilirler.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmek ve yeni özellikler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Süreli mesaj sabitleme özelliği de bu çabaların bir ürünü olarak kullanıcılara sunulmuş durumda. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde önemli mesajları daha iyi yönetebilecek ve iletişimlerini daha verimli hale getirebilecekler.

WhatsApp'ın gelecekte daha fazla yenilik ve geliştirme sunması bekleniyor. Kullanıcılar, uygulamanın güncellemelerini takip ederek yeni özelliklerden haberdar olabilirler. Süreli mesaj sabitleme özelliği, WhatsApp kullanıcıları arasında heyecan yaratan bir güncelleme olarak karşılanıyor ve platformun kullanıcı tabanını daha da genişleteceği düşünülüyor.

İşte ayrıntılar...







Bu sürümü alan kullanıcılar, sabitlenmiş mesajların sohbetlerde ve gruplarda ne kadar süreyle sabitlenmiş kalacağını kendileri belirleyecek.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli olarak yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Son geliştirme olarak, süreli mesaj sabitleme özelliği kullanıma sunuluyor. WhatsApp'ın beta sürümü 2.23.13.11, Google Play Beta programı üzerinden yayınlandı. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, sabitlenmiş mesajların sohbetlerde ve gruplarda ne kadar süreyle sabit kalacağını kendi tercihlerine göre belirleyebilecekler. Bu özellik şu anda test aşamasında bulunuyor ve kullanıcıların geri bildirimlerine dayanarak geliştirilmeye devam ediyor. WhatsApp, sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştirmek ve yeni özellikler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.