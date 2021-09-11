WhatsApp'ta yeni özellik! Son görülme özelliğindeki yeni gelişme ne?

Dünya genelinde yaklaşık 1.6 milyar kullanıcıya erişen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği uygulamak için harekete geçiyor.

NTV'nin WABetaInfo sitesinden aktardığı habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye giderek WhatsApp, Android ve iOS'te özelliği beta olarak kullanıma sundu.

Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılara ; 'son görülme' özelliğini 4 farklı biçimde sundu. Bu seçenekler, 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' şeklinde oldu.

'kara liste'ye aldığınız kişiler, son çevrim içi olduğunuz saat ve tarihinizi göremeyecek. Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için tam olarak ne zaman devreye gireceği bilinmiyor.

TASARIMDA DEĞİŞİKLİĞİ DE GİDİLECEK

WhatsApp, iOS kullanıcıları için tasarımda değişiklik düşünürken, iOS'a gelecek olan ve sohbet baloncuklarının tasarımına odaklanan yeni güncellemeyle sohbet baloncuklarının renk, tarz ve büyüklük gibi alanlarda tasarım değişikliği yapılacak.