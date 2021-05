Whatsapp'tan gizlilik ilkesiyle ilgili yeni karar: ''Hesabınızı silmeyeceğiz''

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında yapmak istediği değişiklikle birkaç ayda bütyük oranda kullanıcı kaybeden Watsapp, 15 Mayıs'ta yaptığı bir açıklam ile bu güncellemeden vazgeçtiklerini duyurdu.

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

*checks calendar. pours coffee*. OK. Let’s do this. No, we can’t see your personal messages. No, we won’t delete your account. Yes, you can accept at any time.