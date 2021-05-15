Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduWhatsapp'tan gizlilik ilkesiyle ilgili yeni karar: ''Hesabınızı silmeyeceğiz''Ses Tasarımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduSeracı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Koduİçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili kurallar belli olduNuray Sayarı günlük burç yorumları 15 Mayıs Cumartesi 2021Meteoroloji uyardı! Akşama doğru sağanak yağış etkili olacak!Göktuğhan Argın açıkladı: Süper Lig'de şike/teşvik iddiasıGazeteci Işık'tan normalleşme yorumu "Akşam ve hafta sonu yasakları devam edecek gibi görünüyor"Piknik faciası! Traktör devrildi 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Whatsapp'tan gizlilik ilkesiyle ilgili yeni karar: ''Hesabınızı silmeyeceğiz''

Whatsapp'tan gizlilik ilkesiyle ilgili yeni karar: ''Hesabınızı silmeyeceğiz''

Geçtiğimiz aylarca kullanıcılarını gönderdiği güncelleme ile zora sokan mesajlaşma platformu Watsapp, gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliği ile ilgili belirttiği 15 Mayıs tarihinde bir açıklama yaparak kullanıcılarına bu güncellemeyi yapmayacaklarının haberini verdi.

Whatsapp'tan gizlilik ilkesiyle ilgili yeni karar: ''Hesabınızı silmeyeceğiz''

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında yapmak istediği değişiklikle birkaç ayda bütyük oranda kullanıcı kaybeden Watsapp, 15 Mayıs'ta yaptığı bir açıklam ile bu güncellemeden vazgeçtiklerini duyurdu.

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Whatsapp'tan gizlilik ilkesiyle ilgili yeni karar: ''Hesabınızı silmeyeceğiz''

 

 

15 MAYIS'A ERTELEMİŞTİ

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP, Telegram ve Signal olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT