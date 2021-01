Whatsapp'tan Gizlilik Sözleşmesi'ne ilişkin açıklama: Geri adım atılmayacak!

Son dakika haberi... Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP