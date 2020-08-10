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  3. WhatsApp'tan kullanıcılarını ilgilendiren yeni karar!

WhatsApp'tan kullanıcılarını ilgilendiren yeni karar!

Dünyanın ne çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, sohbet geçmişini yeni telefona iletme konusunda çok mühim bir karara vardı. Bu karar hem iOS hem de Android kullanıcılarını doğrudan ilgilendiriyor.

WhatsApp'tan kullanıcılarını ilgilendiren yeni karar!

En popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kısa bir zaman önce bir hesabın farklı cihazlarda kullanılmasını sağlayan bir proje ile gündeme gelmişti. Uygulama  şimdi de verilerin aktarılması meselesi üzerinde çalışıyor. Bilindiği gibi iOS’tan Android’e veya Android’den iOS’a geçiş yapılırken sohbet geçmişlerinin yeni cihaza aktarılması sorun oluşabiliyor.

WhatsApp'tan kullanıcılarını ilgilendiren yeni karar!

Bu transfer işlemini sağlayan bazı uygulamalar bulunuyor, fakat  böyle yazılımlar maalesef istikrarlı bir şekilde kullanılamıyor. WABetaInfo bu yeniliğin geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı.

WhatsApp'tan kullanıcılarını ilgilendiren yeni karar!

Bu yeni özelliği masaüstü sürümünde deneyen WABetaInfo, sohbet geçmişlerinin başarılı bir şekilde aktarılabildiğini açıkladı. Senkronizasyon işleminin Wi-Fi ile yapılmasını öneren haber kaynağı, bu yeniliğin ilk önce masaüstü sürümünde aktif edileceğini daha sonra ise mobil cihazlara geleceğini kesin bir şekilde ifade etti.

WhatsApp'tan kullanıcılarını ilgilendiren yeni karar!

Facebook Messenger ve Slack böyle bir altyapıya sahip ancak artık telefon numaralarının kullanım alanı eskisine göre oldukça geniş. Bundan böyle iOS’tan Android’e ve Android’den iOS’a aktarılan sohbet geçmişlerinde bir sorun yaşanmayacağı öngörülüyor.

Yeniliğin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belirlenmedi. WhatsApp ekibinin kendiliğinden silinen mesajlar için de bazı projeler geliştirdiği duyuruldu.

Kübra Kaçmaz
Editör


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