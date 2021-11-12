Kapak Yıldızı ne demek, TDK'ya göre Kapak Yıldızı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! UEFA Galatasaray'ın itirazını reddetti!Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?Safları sıklaştırma vakti geldi! Diyanet İşleri Başkanlığından 81 ile genelge: Namazlar saf düzenine göre kılınacakEvlenmelerine izin verilmeyince canlarına kıydılar! Zehir içerek intihar ettilerNeden 24 kasım öğretmenler günü olarak kutlanır kısaca? Öğretmenler günü niye 24 kasım'da kutlanır?Ekmeğe zam geldi mi, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul yeni ekmek fiyatları 2021Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştu? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu her şeyi tek tek anlattı!Pedavra ne demek, TDK'ya göre Pedavra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi'nde konuştu!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Whatsapp'tan son görülme kişiselleştirilmesi! Yeni özellik kullanıma sunuldu!

Whatsapp'tan son görülme kişiselleştirilmesi! Yeni özellik kullanıma sunuldu!

Son dönemde sık sık yapılan güncellemelerle birçok yenilik getiren ve kullanıcılarının isteklerine karşılık veren Whatsapp, yeni bir özellik daha çıkardı. Popüler mesajlaşma uygulaması, son görülme özelliğini etkileyecek özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu.

Whatsapp'tan son görülme kişiselleştirilmesi! Yeni özellik kullanıma sunuldu!

Özellikle gizlilik sözleşmesi tartışmalarının ardından çok sayıda güncelleme getirerek kullanıcıların taleplerine yanıt veren ve onları elinde tutmak içi sürekli yenilemeler yapan Whatsapp, bir yeniliği daha duyurdu. Uygulama yetkilileri uzun zamandır kullanıcılar tarafından istenilen son görülme kişiselleştirmesini kullanıma sunduğunu aktardı. Bu özellikle uygulamada istediğiniz kişilere karşı son görülmenizi düzenleyebileceksiniz.

BELİRLİ KİŞİLER SEÇİLEBİLECEK

Yeni özellikle birlikte, WhatsApp uygulamasını kullanan kişiler son görülme durumlarını "herkes, kişiler, belirli kişilerin kara listesi dışında kişiler ve hiç kimse" tarafından görüntülenecek bir şekilde düzenleyebilecek. Diğer seçeneklerin zaten olduğu biliniyor, yeni gelen özellik "şunun dışındaki kişiler..." olarak karşımıza çıkıyor.

Whatsapp'ta son görülme kişiselleştirilmesi! Yeni özellik kullanıma sunuldu!

ÖZELLİK ÇİFT TARAFLI ÇALIŞACAK

Bunu özelliği seçtiğinizde, son görülme erişimini hangi kullanıcılara karşı açacağınızı düzenleyebileceksiniz. Ancak özellikte klasik Whatsapp sınırlaması da devam edecek. Eğer bu özelliği kullanarak bir kişiye son görülmenizi kapatırsanız, aynı şekilde onun son görülmesini göremeyeceksiniz. Yeni özellikle birlikte kullanıcıya daha fazla gizlilik ve güvenlik alanı sunulması hedefleniyor.

Whatsapp'ta son görülme kişiselleştirilmesi! Yeni özellik kullanıma sunuldu!

PROBLEMLERE SEBEP OLABİLİR

Daha öncelerinde Snapchat'te anlık fotoğraf paylaşımı özelliği, Instagram’daki hikayeler gibi özellikleri de bünyesine katarak değişikliklere giden WhatsApp bu özelliğinde de birçok kullanıcı tarafından benimsenerek kullanılacağını düşünüyor. Ancak böyle bir özelliğin var olması geçmişte olduğu gibi birçok sevgili ve eşlerin arasında problem yaratacak gibi görünüyor.

Whatsapp'ta son görülme kişiselleştirilmesi! Yeni özellik kullanıma sunuldu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT