Whatsapp'tan son görülme kişiselleştirilmesi! Yeni özellik kullanıma sunuldu!

Özellikle gizlilik sözleşmesi tartışmalarının ardından çok sayıda güncelleme getirerek kullanıcıların taleplerine yanıt veren ve onları elinde tutmak içi sürekli yenilemeler yapan Whatsapp, bir yeniliği daha duyurdu. Uygulama yetkilileri uzun zamandır kullanıcılar tarafından istenilen son görülme kişiselleştirmesini kullanıma sunduğunu aktardı. Bu özellikle uygulamada istediğiniz kişilere karşı son görülmenizi düzenleyebileceksiniz.

BELİRLİ KİŞİLER SEÇİLEBİLECEK

Yeni özellikle birlikte, WhatsApp uygulamasını kullanan kişiler son görülme durumlarını "herkes, kişiler, belirli kişilerin kara listesi dışında kişiler ve hiç kimse" tarafından görüntülenecek bir şekilde düzenleyebilecek. Diğer seçeneklerin zaten olduğu biliniyor, yeni gelen özellik "şunun dışındaki kişiler..." olarak karşımıza çıkıyor.

ÖZELLİK ÇİFT TARAFLI ÇALIŞACAK

Bunu özelliği seçtiğinizde, son görülme erişimini hangi kullanıcılara karşı açacağınızı düzenleyebileceksiniz. Ancak özellikte klasik Whatsapp sınırlaması da devam edecek. Eğer bu özelliği kullanarak bir kişiye son görülmenizi kapatırsanız, aynı şekilde onun son görülmesini göremeyeceksiniz. Yeni özellikle birlikte kullanıcıya daha fazla gizlilik ve güvenlik alanı sunulması hedefleniyor.

PROBLEMLERE SEBEP OLABİLİR

Daha öncelerinde Snapchat'te anlık fotoğraf paylaşımı özelliği, Instagram’daki hikayeler gibi özellikleri de bünyesine katarak değişikliklere giden WhatsApp bu özelliğinde de birçok kullanıcı tarafından benimsenerek kullanılacağını düşünüyor. Ancak böyle bir özelliğin var olması geçmişte olduğu gibi birçok sevgili ve eşlerin arasında problem yaratacak gibi görünüyor.