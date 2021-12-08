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Whatsapp'tan yeni güncelleme! Artık kalıcı oluyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, daha önce uygulamaya konan kaybolan mesaj özelliğini bu kez kalıcı hale getiriyor. Özelliğe iki yeni kategori de eklenecek.

Whatsapp'tan yeni güncelleme! Artık kalıcı oluyor!

Tüm dünyada 1.6 milyardan fazla kullanıcısı olduğu bilinen Whatsapp, birçok kişi tarafından merakla beklenen kaybolan mesaj özelliği hakkında sevindirici haberi verdi. Şirket, özelliği kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan bu özelliğin geliştirilmesini hedeflediği öğrenilen şirketin iki yeni kategori daha ekleyeceği ifade edildi.

DAHA KULLANIŞLI HALE GETİRİLDİ

Whatsap, geçen yıl kullanıcılarına sunduğu özellikte Signal'de olduğu gibi mesajlara kaybolma yeniliği sunmuştu. Kullanıcılar tarafından benimsenen bu özellikte önceden kaybolacak mesajları kişiye özel olarak tek tek seçmeniz gerekiyordu. Bu özellik yeni güncellemeyle birlikte revize ediliyor. Artık tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ortadan kaldırmak mümkün duruma getirilecek.

Whatsapp'tan yeni güncelleme! Artık kalıcı oluyor!

YENİ ÖZELLİKLER EKLENDİ

Ayrıca daha önce kullanımda olan 7 gün özelliği de genişletilecek. Kaybolan mesaj özelliği ile silinmesini istediğiniz mesajlarınız 7 günlük bir sürenin ardından ortadan kaldırılıyordu. Bu süre de şirket tarafından güncellenecek. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar 1 gün, 7 gün ve 90 günlük süreden istediğini seçerek mesajlarının bu sürede silinmesini sağlayabilecek.

Whatsapp'tan yeni güncelleme! Artık kalıcı oluyor!

YAKINDA HERKESE DAĞITILACAK

Signal'de daha fazla seçeneğe sahip olan bu özellik ile ilgili Whatsapp'ın da ilerleyen günlerde yeni eklemeler ile özelliği çeşitlendirebileceği ifade ediliyor. Henüz beta aşamasında olan bu güncellemenin kısa süre içerisinde tüm Whatsapp kullanıcılarına dağıtılmaya başlanacağı ifade ediliyor.

Whatsapp'tan yeni güncelleme! Artık kalıcı oluyor!

GİZLİLİK ÜZERİNE ÇALIŞMALAR ARTTI

Özellikle kullanıcı verileri ve gizlilik ile ilgili son dönemde oldukça tartışma yaratan Whatsapp'ın bu sürecin ardından gizliliğe yönelik güncellemeler getirmesi kullanıcılarını elinde tutmak için bir strateji olarak görülüyor. Şirket kaybolan mesaj özelliği ile birlikte kullanıcılarının mahremiyetini daha fazla koruyabileceğini ifade ediyor.

Whatsapp'tan yeni güncelleme! Artık kalıcı oluyor!

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