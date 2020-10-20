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WhatsApp'tan yeni özellik!

Dijital mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, masaüstü uygulaması olan WhatsApp Web' yeni bir nitelik ekleme sürecinde.

WhatsApp'tan yeni özellik! 119

Covid-19 salgını dünya genelinde birçok iş yerinin çalışma şeklini bir anda değiştirdi.