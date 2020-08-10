Whatsapp'tan yeni özellik: Mesajların doğruluğu teyit edilebilecek

Dünyada en çok ilgi gören ve kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp, son güncellemesiyle bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi planlıyor. Özellikle tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen pandemi sürecinde, yanlış bilgilerin uygulama üzerinden hızla yayılabilmesinin önüne geçmek amacıyla uygulama yöneticileri platforma güncelleme getirmiş; bu kapsamda bir kullanıcının mesajları iletebildiği kişi sayısını 1'e düşürülmüştü.

WEB'DE ARAMA GÜNCELLEMESİ

Bununla yetinmek istemeyen uygulama, bu kez de 'webde arama' özelliğini devreye sokuyor. Gelen mesajın doğruluğundan şüphe edildiği anda bunu internette aramayı öngören kişiler, mesajların kenarında yer alan büyüteçe dokunarak, 'Bunun için web'de arama yapmak ister misiniz? Bu işlem mesajı Google'a yükler.' ibaresini görecek.