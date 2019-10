Whatscan uygulaması Nedir? Whatscan nasıl kullanılır? soruları internette araştırılmaya başlandı. Birçok kişi istediği kişinin WhatsApp hesabını ele geçirmek ve mesajlaşmalarını okumak istiyor. Whatscan uygulaması ile bu mümkün. Peki Whatscan uygulaması Nedir? Whatscan nasıl kullanılır? Ayrıntılar haberimizde.

WHATSCAN UYGULAMASI NEDİR?

Whatscan, dilediğiniz bir Whatsapp hesabını saniyeler içinde kopyalamanızı sağlayan bir uygulama.

WHATSCAN NASIL KULLANILIR?

Whatsweb for Whatscan uygulaması, birinin whatsapp hesabı bilgilerine erişmek istediğiniz zaman kullanabileceğiniz en pratik uygulamadır. Android ve ios telefonlara ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Whatsapp hesabını ele geçirmek için tek yapmanız gereken QR kodunu okutmak. WhatsWeb For Whatscan ile son derece hızlı bir şekilde sevgilinizin WhatsApp konuşmalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken onun telefonunda WhatsApp uygulamasını açıp sohbet ekranı – menü – WhatsApp Web yolunu izlemek, çıkan karekodu WhatsWeb For Whatscan’e okutmak.

Uygulama sayesinde tek cihaz üzerinde 2 farklı Whatsapp hesabı kullanabiliyorsunuz. WhatsApp kişilerinden sohbet geçmişine, son gönderdiği fotoğraf ve videolardan sohbet listesine her yerden erişme şansınız oluyor

Whatscan uygulamasını android veya ios marketlerden indirerek cihazınıza kurulumu yapın. Whatsapp hesabını ele geçirmek istediğiniz kişinin hangi telefonu kullandığı farketmiyor.

Uygulamayı çalıştırdıktan sonra QR kod tarama ekranına, Whatsapp hesabına erişmek istediğiniz kişinin hesabını okutuyoruz. İşlemi yaptıktan sonra 5-10 saniye içerisinde tüm bilgiler telefonunuza aktarılmış olacaktır.

Uygulamanın nasıl kullanıldığına dair video anlatımı kullanabilirsiniz.

Whatscan uygulaması hakkında sorularınızı, yorum atarak bizlere iletebilirsiniz. Uygulama tüm mobil işletim sistemleri için ücretsiz olarak indirilebilir. Hesap çalma haricinde, tek cihazda birden fazla Whatsapp hesabı açmak ve kullanmak için de uygulamayı kullanabilirsiniz.