WHO’dan Çin’e destek

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Adhanom, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Adhanom görüşmede Çin'in Korona virüsüne karşı yürüttüğü çalışmaları "takdire değer" olarak nitelendirirken, desteklediklerini de ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Wuhan kentinde görülmeye başlanan ve dünyaya yayılan Korona virüsü ile ilgili bilgi almak için başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Adhanom, Çinli yetkililerin Korona virüsü ile ilgili çalışmalarını onayladıklarını ve desteklediklerini belirtti. Adhanom, tüm dünyada yaşanan panik havasına karşın sağduyu çağrısında bulunurken, ülkelerin Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etme isteklerini doğru bulmadığını da ifade etti. Zatürreye benzer etkileri olmasına rağmen virüsün Çinli yetkililer tarafından hızlıca tespit edildiğine vurgu yapan Adhanom, Çinli yetkililerin salgın ile ilgili aldığı önlemleri ve çalışmaları "takdire değer" olarak niteledi. Adhanom, WHO'nun Çinli yetkililer ile birlikte virüse karşı ellerinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.

WHO'nun Çin'e karşı destekleyici tavrına minnettar olduğunu belirten Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Adhanom'un ziyaretini sadece Çin'e destek olarak değil, Çin ile WHO'nun işbirliğini güçlendirmek olarak nitelendirdi. Çinli Bakan, Çin'in dünya sağlığına katkıda bulunmak için WHO ile iş birliğini açık ve şeffaf bir şekilde devam ettirmeye istekli olduğunu ifade ederken, salgın için ise "Güçlü kaynaklarımız ve inancımızla birlikte, çok yakın bir tarihte bu salgının üstesinden geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA