Wikipedia açıkladı! İşte 2020 senesinde en çok aranan başlıklar

Herkesin katkıda bulunabildiği özgür ansiklopedi başlığı altında dünyaya hizmet veren internetin en geniş kaynaklı sitesi olan dijital ansiklopedi Wikipedia’da 2020 yılında en çok araştırılan ve okunan başlıklar belli oldu.

Wikipedia tarafından yapılan açıklamaya göre, geride bırakmaya sayılı gün kalan 2020'de en çok Kovid-19 salgınını merak ettik. Ardından ise geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen çok çekişmeli seçimi kaybeden ve Ocak ayında görevi bırakacak olan ABD Başkanı Donald Trump izledi. En fazla araştırılanlar listesinde üçüncü sırada yer alan "2020 yılındaki ölümler" başlığı 42 milyon 262 bin 147 okunma oranına yaklaşmıştır.

İŞTE WİKİPEDİA'DA EN ÇOK ARANAN 10 BAŞLIK VE TIKLANMA ORANLARI:



*Covid-19 Pandemisi: 83 milyon 504 bin





*Donald Trump: 55 milyon 472 bin



*2020 yılındaki ölümler: 42 milyon 262 bin 147





*Kamala Harris: 38 milyon 319 bin 706



*Joe Biden: 34 milyon 281 bin 120



*Corona virüs: 32 milyon 957 bin 565





*Kobe Bryant: 32 milyon 863 bin 656



*Ülkelere ve bölgelere göre COVID-19 salgını: 28 milyon 575 bin 982



*2020 yılı ABD başkanlık seçimleri: 24 milyon 313 bin 110

*Kraliçe İkinci Elizabeth: 24 milyon 147 bin 675