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  3. Wikipedia Türkiye erişime açılacak!

Wikipedia Türkiye erişime açılacak!

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Wikipedia'nın erişimin engellenmesini hak ihlali saymasının ardından tam tam 2,5 yıl aradan sonra BTK'nın siteyi açacağı belirtildi.
27 Aralık 2019 Cuma 11:45

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