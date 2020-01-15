Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor
Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ulaşınca Wikipedia açılacak.
Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.
Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.
Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.
Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.
Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.
Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.
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