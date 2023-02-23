Wiktor Biedrzycki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiktor Biedrzycki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wiktor Biedrzycki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wiktor Biedrzycki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wiktor Biedrzycki 31 Temmuz 1997 tarihinde Olsztyn şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wiktor Biedrzycki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wiktor Biedrzycki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Wiktor Biedrzycki'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wiktor Biedrzycki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wiktor Biedrzycki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wiktor Biedrzycki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wiktor Biedrzycki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında St. Olsztyn II

1 Şubat 2015 yılında Huragan Morag

20 Temmuz 2016 yılında Stomil

5 Temmuz 2018 yılında Górnik Zabrze

19 Şubat 2019 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2019 yılında Stomil

2 Şubat 2021 yılında Termalica

Wiktor Biedrzycki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wiktor Biedrzycki şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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