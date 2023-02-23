Wiktor Dlugosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiktor Dlugosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wiktor Dlugosz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wiktor Dlugosz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wiktor Dlugosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiktor Dlugosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wiktor Dlugosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiktor Dlugosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wiktor Dlugosz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wiktor Dlugosz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wiktor Dlugosz 1 Temmuz 2000 tarihinde Kielce şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wiktor Długosz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wiktor Dlugosz Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Wiktor Dlugosz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Wiktor Dlugosz'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Wiktor Dlugosz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wiktor Dlugosz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Wiktor Dlugosz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wiktor Dlugosz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Korona U19

1 Mart 2017 yılında Korona Kielce II

8 Şubat 2018 yılında Korona Kielce

23 Temmuz 2019 yılında Warta Poznań

7 Şubat 2020 yılında Korona Kielce

4 Şubat 2021 yılında Rakow

Wiktor Dlugosz kimdir

Wiktor Dlugosz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wiktor Dlugosz şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Korona Kielce

Wiktor Dlugosz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Wiktor Dlugosz nereli

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