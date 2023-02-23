Wiktor Kaczorowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiktor Kaczorowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wiktor Kaczorowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wiktor Kaczorowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wiktor Kaczorowski 31 Ağustos 2001 tarihinde Kolbuszowa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wiktor Kaczorowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wiktor Kaczorowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wiktor Kaczorowski'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wiktor Kaczorowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wiktor Kaczorowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wiktor Kaczorowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wiktor Kaczorowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AP Jagiellonia

20 Nisan 2018 yılında Jagiellonia U19

25 Temmuz 2018 yılında Jagiellonia

22 Temmuz 2019 yılında Stal Rzeszow

20 Ocak 2023 yılında Podbeskidzie

Wiktor Kaczorowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wiktor Kaczorowski şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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