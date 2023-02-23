Wiktor Plesnierowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiktor Plesnierowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wiktor Plesnierowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wiktor Plesnierowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wiktor Plesnierowicz 29 Mart 2001 tarihinde Kalisz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wiktor Marek Pleśnierowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wiktor Plesnierowicz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Wiktor Plesnierowicz'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wiktor Plesnierowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wiktor Plesnierowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wiktor Plesnierowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wiktor Plesnierowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2016 yılında Lech U19

1 Temmuz 2017 yılında Lech Poznan II

4 Temmuz 2018 yılında Lech Poznan

2 Eylül 2019 yılında Roma A19

30 Haziran 2020 yılında Lech Poznan

3 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2021 yılında Warta Poznań

Wiktor Plesnierowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wiktor Plesnierowicz şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wiktor Plesnierowicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kaliszanin Kalisz, Lech Poznań

Polonya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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