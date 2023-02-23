Wiktor Szywacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiktor Szywacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wiktor Szywacz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wiktor Szywacz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wiktor Szywacz 6 Haziran 2002 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wiktor Szywacz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wiktor Szywacz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 18 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Wiktor Szywacz'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wiktor Szywacz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wiktor Szywacz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wiktor Szywacz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wiktor Szywacz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wisla U19

18 Aralık 2020 yılında Wisla Krakow

13 Temmuz 2021 yılında Garbarnia

30 Haziran 2022 yılında Wisla Krakow

Wiktor Szywacz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wiktor Szywacz şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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