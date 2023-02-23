Wiktor Wawrzyniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiktor Wawrzyniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wiktor Wawrzyniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wiktor Wawrzyniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wiktor Wawrzyniak 2 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wiktor Wawrzyniak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wiktor Wawrzyniak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michel Thiry yapmaktadır. Wiktor Wawrzyniak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Wiktor Wawrzyniak'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wiktor Wawrzyniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wiktor Wawrzyniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wiktor Wawrzyniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wiktor Wawrzyniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında Chrobry II

6 Ağustos 2021 yılında Chrobry Glogow

Wiktor Wawrzyniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wiktor Wawrzyniak şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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