Wiktor Zytek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wiktor Zytek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wiktor Zytek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wiktor Zytek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wiktor Zytek 8 Mayıs 1994 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Wiktor Żytek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wiktor Zytek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Wiktor Zytek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Wiktor Zytek'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Wiktor Zytek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wiktor Zytek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wiktor Zytek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wiktor Zytek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında LKS U19

1 Temmuz 2013 yılında LKS Lodz

1 Şubat 2014 yılında Lechia Tomaszow

9 Şubat 2016 yılında Slask Wroclaw

3 Ağustos 2016 yılında Lechia Tomaszow

19 Temmuz 2018 yılında P. Niepolomice

22 Ocak 2021 yılında GKS Tychy

Wiktor Zytek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wiktor Zytek şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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