Wilde Donald Guerrier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilde Donald Guerrier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilde Donald Guerrier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wilde Donald Guerrier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Wilde Donald Guerrier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilde Donald Guerrier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilde Donald Guerrier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilde Donald Guerrier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilde Donald Guerrier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilde Donald Guerrier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilde Donald Guerrier 31 Mart 1989 tarihinde Port-à-Piment şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Haiti,Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilde Donald Guerrier Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wilde Donald Guerrier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilde Donald Guerrier'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilde Donald Guerrier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilde Donald Guerrier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Wilde Donald Guerrier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilde Donald Guerrier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında América

27 Ağustos 2013 yılında Wisla Krakow

25 Temmuz 2016 yılında Alanyaspor

5 Temmuz 2017 yılında Karabağ

29 Ağustos 2019 yılında Neftçi Baku

2 Temmuz 2020 yılında Karabağ

8 Şubat 2021 yılında Apol. Limassol

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Kasım 2021 yılında Wieczysta

9 Ağustos 2022 yılında Olympiakos N.

26 Ocak 2023 yılında Zira FK

Wilde Donald Guerrier kimdir

Wilde Donald Guerrier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilde Donald Guerrier şuan Zira FK takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Violette Athletic Club

Wilde Donald Guerrier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Haiti takımında 10 numaralı formasıyla 2 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 10 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wilde Donald Guerrier nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Xin Tang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Tang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xin Tang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Tang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Ahmadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nihad Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nihad Ahmadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abduhamit Abdugheni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduhamit Abdugheni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abduhamit Abdugheni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduhamit Abdugheni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sabuhi Abdullazada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabuhi Abdullazada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sabuhi Abdullazada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabuhi Abdullazada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi