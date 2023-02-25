Wilde Donald Guerrier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilde Donald Guerrier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilde Donald Guerrier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilde Donald Guerrier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilde Donald Guerrier 31 Mart 1989 tarihinde Port-à-Piment şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Haiti,Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilde Donald Guerrier Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wilde Donald Guerrier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilde Donald Guerrier'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wilde Donald Guerrier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilde Donald Guerrier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wilde Donald Guerrier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilde Donald Guerrier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında América

27 Ağustos 2013 yılında Wisla Krakow

25 Temmuz 2016 yılında Alanyaspor

5 Temmuz 2017 yılında Karabağ

29 Ağustos 2019 yılında Neftçi Baku

2 Temmuz 2020 yılında Karabağ

8 Şubat 2021 yılında Apol. Limassol

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Kasım 2021 yılında Wieczysta

9 Ağustos 2022 yılında Olympiakos N.

26 Ocak 2023 yılında Zira FK

Wilde Donald Guerrier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilde Donald Guerrier şuan Zira FK takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wilde Donald Guerrier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Violette Athletic Club

Haiti takımında 10 numaralı formasıyla 2 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 10 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.