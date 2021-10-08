WBC ağır siklet maçında boksun iki efsane ismi Tyson Fury ile Deontay Wilder karşılaşacak. Bu nefes kesen dövüş öncesinde basın toplantısında iki isim birbirini oldukça kızdırmıştı. Bu kapsamda heyecanla beklenen bu müsabakayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Wilder - Fury maçı ne zaman, saat kaçta? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

WİLDER - FURY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wilder - Fury maçı 10 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 04.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Nevada'da, T-Mobile Arena Stadyumu'nda oynanacak.

TYSON FURY - DEONTAY WİLDER MAÇI HANGİ KANALDA?

Tyson Fury - Deontay Wilder maçı S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Boks tutkunları bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İKİ BOKSÖR HAKKINDA

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşı karşıya gelmiş ve mücadele berabere sona ermişti. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci maçı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanmış ve Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

Fury, bugüne kadar çıktığı müsabakalarda toplam 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini ise 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.