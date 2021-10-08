Wilder - Fury maçı ne zaman, saat kaçta? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi kanalda?Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimiyle hayran bıraktı! Eski halinden eser yok!İadeiziyaret ne demek, TDK'ya göre İadeiziyaret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstanbul Kağıthane belediye başkanı hangi partiden? Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Mevlüt Öztekin biyografisiİkinci bebeğine hamile olan Kylie Jenner kırmızılara büründü! Belirginleşen karnıyla dikkat çekti!Mersin’de 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan imam, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı!Cuma Hutbesi 8 Ekim 2021! Diyanet İşleri'nin bu haftaki Cuma Hutbesi konusu: Ahiret Sonsuz Hayat | Bugünün Cuma HutbesiFormula 1 İstanbul Grand Prix (GP) şifresiz mi? İstanbul GP S Sport şifresiz nasıl izlenir 2021?İstanbul Kağıthane'de zabıta memurları, seyyar satıcıyı darp etti! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı! Zabıtalar hakkında jet hızıyla karar verildi
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Wilder - Fury maçı ne zaman, saat kaçta? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi kanalda?

Wilder - Fury maçı ne zaman, saat kaçta? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi kanalda?

Boksun iki efsane ismi Tyson Fury ve Deontay Wilder WBC ağır siklet maçında karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu dövüşü izlemek isteyen sporseverler ise internette Wilder - Fury maçı ne zaman, saat kaçta? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Wilder - Fury maçı ne zaman, saat kaçta? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi kanalda?

WBC ağır siklet maçında boksun iki efsane ismi Tyson Fury ile Deontay Wilder karşılaşacak. Bu nefes kesen dövüş öncesinde basın toplantısında iki isim birbirini oldukça kızdırmıştı. Bu kapsamda heyecanla beklenen bu müsabakayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Wilder - Fury maçı ne zaman, saat kaçta? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

WİLDER - FURY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wilder - Fury maçı 10 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 04.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Nevada'da, T-Mobile Arena Stadyumu'nda oynanacak.

TYSON FURY - DEONTAY WİLDER MAÇI HANGİ KANALDA?

Tyson Fury - Deontay Wilder maçı S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Boks tutkunları bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. 

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Wilder - Fury maçı ne zaman, saat kaçta? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi kanalda?

İKİ BOKSÖR HAKKINDA

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşı karşıya gelmiş ve mücadele berabere sona ermişti. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci maçı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanmış ve Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

Fury, bugüne kadar çıktığı müsabakalarda toplam 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini ise 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT