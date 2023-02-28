Wildo Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wildo Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wildo Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wildo Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wildo Alonso 30 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Wildo Javier Alonso Bobadilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wildo Alonso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Wildo Alonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wildo Alonso'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wildo Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wildo Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wildo Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wildo Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Olimpia

4 Ocak 2016 yılında Sol de América

1 Ocak 2018 yılında CD Capiatá

31 Ağustos 2018 yılında Sol de América

7 Ocak 2019 yılında CD Santaní

1 Ocak 2020 yılında Luqueño

1 Ocak 2021 yılında Resistencia SC

1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero

Wildo Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wildo Alonso şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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