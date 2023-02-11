Wilfredo Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilfredo Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilfredo Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilfredo Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilfredo Olivera 4 Mayıs 1987 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilfredo Olivera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Cracks yapmaktadır. Wilfredo Olivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilfredo Olivera'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilfredo Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilfredo Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilfredo Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilfredo Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Quilmes

5 Temmuz 2014 yılında CA Colón

6 Şubat 2015 yılında CA Talleres

21 Temmuz 2017 yılında Rafaela

4 Temmuz 2018 yılında Sarmiento Junin

7 Eylül 2020 yılında Belgrano

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Wilfredo Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilfredo Olivera şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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